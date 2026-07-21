Burnham rozdává první úlevu. Britům sníží účty za elektřinu
Nový britský premiér Andy Burnham od října zruší pětiprocentní DPH z elektřiny pro domácnosti. Průměrná rodina by díky tomu měla ročně ušetřit přibližně 45 liber. Vláda opatření zaplatí zrušením kritizovaného programu digitálních průkazů.
Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama od 1. října zruší daň z přidané hodnoty u účtů domácností za elektřinu. V současnosti činí DPH pět procent.
Opatřením chce kabinet pomoci lidem zvládnout vysoké životní náklady a zdražování energií. Podle britských médií by průměrná domácnost měla ušetřit přibližně 45 liber, tedy zhruba 1300 korun ročně.
Nový britský premiér Andy Burnham zvládl přechod k moci na výbornou. Teď ale začíná fáze, kdy se popularita začíná tříštit. Skvělý politický marketing mu sice pomůže, bude ho ale muset přetavit do každodenní politiky. Výzvy před Andym Burnhamem jsou nelehké, na své straně však má vysokou popularitu, většinu v parlamentu i oddanou stranu. Dokáže nasměrovat labouristy zpět k úspěchu?
Karel Pučelík: Pryč s obleky, v Londýně nastává doba triček. Bude to ale Andymu Burnhamovi stačit k úspěchu?
Názory
Nový britský premiér Andy Burnham zvládl přechod k moci na výbornou. Teď ale začíná fáze, kdy se popularita začíná tříštit. Skvělý politický marketing mu sice pomůže, bude ho ale muset přetavit do každodenní politiky. Výzvy před Andym Burnhamem jsou nelehké, na své straně však má vysokou popularitu, většinu v parlamentu i oddanou stranu. Dokáže nasměrovat labouristy zpět k úspěchu?
Peníze vezme z programu digitálních průkazů
Výpadek daňových příjmů chce vláda pokrýt zrušením programu digitální identity, jehož předpokládané náklady dosahovaly 1,8 miliardy liber, tedy zhruba 51 miliard korun.
Zrušení DPH z elektřiny by mělo britský rozpočet v nynějším finančním roce stát přibližně 850 milionů liber. Zbývající prostředky z původně plánovaného programu digitální identity by tak mohly být využity na další opatření proti vysokým životním nákladům, píše The Guardian.
Program digitální identity měl vytvořit elektronický doklad, kterým by zaměstnanci prokazovali totožnost a oprávnění pracovat v Británii. Předchozí vláda ho představovala mimo jiné jako nástroj proti nelegálnímu zaměstnávání a migraci.
Plán však čelil kritice kvůli nejasným nákladům, rozsahu a ochraně osobních údajů. Rozpočtový úřad odhadoval jeho cenu na 1,8 miliardy liber, vláda ale neměla vlastní přesný odhad. Parlamentní výbory proto projekt kritizovaly za nedostatečnou přípravu.
Británie má nového premiéra. Král Karel III. pověřil šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády, která se má poprvé sejít už v úterý. Burnham střídá v Downing Street Keira Starmera a stává se sedmým britským premiérem za posledních deset let.
Král Karel III. pověřil Burnhama sestavením vlády. Británie má sedmého premiéra za deset let
Politika
Británie má nového premiéra. Král Karel III. pověřil šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády, která se má poprvé sejít už v úterý. Burnham střídá v Downing Street Keira Starmera a stává se sedmým britským premiérem za posledních deset let.
První výrazný krok nového premiéra
Zrušení DPH z elektřiny je prvním významným ekonomickým opatřením Burnhamovy vlády. Nový premiér chce rychle ukázat, že jeho kabinet dokáže po letech politické nestability přinést konkrétní změny a zvýšit životní úroveň Britů.
„Westminster už příliš dlouho nepracuje ve prospěch občanů, zatímco rodiny bojují s vysokými životními náklady,“ uvedl Burnham. „To se musí změnit,“ dodal premiér, který v úterý poprvé povede zasedání svého kabinetu.
Británie už od dubna snížila některé další poplatky zahrnuté v cenách energií. Předchozí opatření mělo domácnostem ubrat z ročních účtů v průměru asi 150 liber. Zrušení DPH má být dalším krokem, který sníží zejména cenu elektřiny.
Téměř třicet procent legálních sázek na fotbalový šampionát provedli američtí sázkaři prostřednictvím takzvaných predikčních trhů. Těm sice roste byznys, ale také se stále více otevírají regulatorní otázky, které jim mohou v budoucnu přinést velké problémy.
Predikční trhy požírají byznys sázkovkám, ukázalo mistrovství ve fotbale
Zprávy z firem
Téměř třicet procent legálních sázek na fotbalový šampionát provedli američtí sázkaři prostřednictvím takzvaných predikčních trhů. Těm sice roste byznys, ale také se stále více otevírají regulatorní otázky, které jim mohou v budoucnu přinést velké problémy.
Cestovní ruch v Česku má před sebou dobrou sezonu. Sice chybí Rusové, počet turistů z této země se propadl o devadesát procent, a také kvůli covidu Číňané, ti se však postupně vracejí. Výpadek nahradili nově turisté ze Spojených států nebo Velké Británie. V Česku také zůstává stále více Čechů, a to ne kvůli financím. „Česko má potenciál být gastro-destinací,“ říká František Reismüller, ředitel státní agentury CzechTourism.
Ztratili jsme půl milionu Číňanů a půl milionu Rusů, říká šéf CzechTourism František Reismüller
Enjoy
Cestovní ruch v Česku má před sebou dobrou sezonu. Sice chybí Rusové, počet turistů z této země se propadl o devadesát procent, a také kvůli covidu Číňané, ti se však postupně vracejí. Výpadek nahradili nově turisté ze Spojených států nebo Velké Británie. V Česku také zůstává stále více Čechů, a to ne kvůli financím. „Česko má potenciál být gastro-destinací,“ říká František Reismüller, ředitel státní agentury CzechTourism.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…