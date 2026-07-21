Predikční trhy požírají byznys sázkovkám, ukázalo mistrovství ve fotbale
Téměř třicet procent legálních sázek na fotbalový šampionát provedli američtí sázkaři prostřednictvím takzvaných predikčních trhů. Těm sice roste byznys, ale také se stále více otevírají regulatorní otázky, které jim mohou v budoucnu přinést velké problémy.
V neděli ukončený fotbalový šampionát ukázal několik trendů. A vedle těch fotbalových také řadu byznysových. Tím nejdůležitějším byl pravděpodobně nárůst sázek na výsledky prostřednictvím takzvaných predikčních trhů typu Polymarket nebo Kalshi. Jedná se o digitální platformy, které umožňují sázet na různé události, nejčastěji prostřednictvím kryptoměn. Ty ale čím dál více ukrajují byznys tradičních sázkových agentur. A aktuální mistrovství světa ve fotbale přineslo důležitý obrat.
„Společnost H2 Gambling Capital odhaduje, že aktivita na predikčních trzích představovala během mistrovství světa přibližně 27 procent celkového objemu legálních sportovních sázek v USA,“ uvádí agentura Bloomberg. Přitom na začátku roku to bylo pouhých devět procent, dodává agentura. Zároveň připomíná, že ne všechny údaje sázkovek a digitálních platforem lze snadno porovnávat, protože každý systém používá jiné metriky. „Přesto se ukazuje, jak rychle tyto ‚burzy‘ ukrajují byznys tradičním hráčům,“ dodává agentura.
Letošní fotbalové mistrovství světa se stalo nejsázenější sportovní událostí v historii Česka. Tuzemské sázkové kanceláře přijaly sázky přibližně za 4,9 miliardy korun, tedy asi o miliardu více než při předchozím světovém šampionátu. Bookmakeři na výhrách vrátili sázejícím přibližně 90 procent vkladů.
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Letošní fotbalové mistrovství světa se stalo nejsázenější sportovní událostí v historii Česka. Tuzemské sázkové kanceláře přijaly sázky přibližně za 4,9 miliardy korun, tedy asi o miliardu více než při předchozím světovém šampionátu. Bookmakeři na výhrách vrátili sázejícím přibližně 90 procent vkladů.
Atraktivnější než klasické sázkovky
Největším hráčem na poli sportovních sázek mezi novými digitálními platformami je Kalshi. Ta vznikla v roce 2021 a až 90 procent jejího obratu jde právě ze sázek na sportovní výsledky. Na rozdíl od některých jiných predikčních trhů je regulovaná americkou komisí CFTC (Commodity Futures Trading Commission), a to právě proto, že umožňuje uživatelům obchodovat s predikcemi budoucího vývoje reálných událostí.
Obchody probíhají formou kontraktů typu „ano/ne“, které stojí od několika centů do jednoho dolaru. Pokud daná událost skutečně nastane, kontrakt má hodnotu jednoho dolaru. Pokud nenastane, jeho hodnota klesne na nulu. Výhra nebo ztráta se odvíjí od množství nakoupených kontraktů.
Z dat Apptopia, která sleduje počet uživatelů jednotlivých aplikací, měla mobilní aplikace Kalshi více denních uživatelů než každý z dvojice největších amerických online sázkovek, kterými jsou DraftKings a FanDuel.
Jistě tomu napomáhala i skutečnost, že právě Kalshi měla nakoupené výrazné reklamní pozice během samotného šampionátu a uživatelé ji mohli vidět na postranních bannerech při jednotlivých utkáních.
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Španělsko sice vyhrálo mistrovství světa, skutečným finančním vítězem je ale FIFA. Ta díky rozšířenému formátu, dynamickým cenám vstupenek a turnaji v Severní Americe inkasovala víc než kdy dřív. Pro fanoušky to ale znamenalo i lístky za tisíce až desítky tisíc dolarů.
Další problémy na obzoru
Ačkoli predikční trhy zaznamenaly během šampionátu nesporný úspěch, není zcela jisté, co bude znamenat pro jejich budoucnost. Už nyní se ukazuje, že jejich byznys model může až příliš připomínat klasické sázkové kanceláře, což bude dříve či později představovat regulatorní problém.
A zároveň čelí tomu, že žádná jiná oblast potenciálních sázek není tak lukrativní jako právě sport. Výhodou predikčních trhů v současnosti je i to, že umožňují sázet lidem z celého světa, tedy i zemí, kde je hazard ilegální. To vše ale může podle Bloombergu v dalších letech představovat další potenciální problém.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.