Optimismus dlouho nevydržel. Zlato míří k týdenní ztrátě
Zlato míří k týdenní ztrátě kolem dvou procent. Drahému kovu nesvědčí vysoké ceny energií, rostoucí výnosy amerických dluhopisů ani sílící očekávání, že Fed bude muset dál zvyšovat sazby. Cena se drží kolem 4300 dolarů za unci, tedy přibližně 92 tisíc korun, a podle analytiků může zůstat pod tlakem, dokud nepřijde nový impuls k růstu.
Zlato směřuje k týdennímu poklesu. Přestože v pátek mírně zdražovalo a drželo se poblíž 4300 dolarů za troyskou unci, tedy zhruba 92 150 korun, proti minulému pátku bylo stále asi o dvě procenta níže. Podle agentury Bloomberg na drahý kov doléhají zejména vysoké ceny energií, rostoucí výnosy dluhopisů a očekávání dalších zvýšení úrokových sazeb americké centrální banky.
Vývoj zlata se v posledních týdnech výrazně řídí tím, jak trhy přehodnocují další kroky Fedu. Vyšší úrokové sazby jsou pro drahý kov nevýhodou, protože zlato samo žádný úrok nenese. Pokud mohou investoři získávat vysoké výnosy například na státních dluhopisech, relativní atraktivita zlata klesá.
Výnosy dluhopisů zlatu nepřejí
Tlak zesílil poté, co se ve čtvrtek prohloubil výprodej amerických státních dluhopisů. Výnos třicetiletých bondů se dostal těsně pod 5,5 procenta, nejvýše za více než dvě desetiletí. Wall Street podle Bloombergu začíná počítat s tím, že vysoké výnosy nemusí být jen krátkodobým jevem.
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„Vyšší výnosy, ceny ropy a silnější ekonomická data vytvářejí pro zlato obtížné prostředí,“ uvedl analytik finanční skupiny OCBC Christopher Wong. „Pokud budou výnosy dál růst, nepřekvapilo by mě, kdyby zlato zůstalo pod tlakem.“
Dlouhodobý příběh zlata se podle něj nemění, pro další výraznější růst ceny ale bude pravděpodobně potřeba nový impuls.
Fronty na výroční pětitisícikorunu ukazují, že hotovost má i v digitální době své kouzlo. Jako dlouhodobá investice však sběratelská bankovka nemusí obstát: i při desetinásobném růstu ceny za padesát let by její roční zhodnocení nedosáhlo pěti procent, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Její největší předností tak zůstává sběratelská hodnota a fakt, že jde stále o platné peníze.
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Názory
Fronty na výroční pětitisícikorunu ukazují, že hotovost má i v digitální době své kouzlo. Jako dlouhodobá investice však sběratelská bankovka nemusí obstát: i při desetinásobném růstu ceny za padesát let by její roční zhodnocení nedosáhlo pěti procent, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Její největší předností tak zůstává sběratelská hodnota a fakt, že jde stále o platné peníze.
Zlato se drží kolem 92 tisíc korun za unci
Cena zlata se během září pohybovala v poměrně úzkém pásmu kolem 4300 dolarů, tedy zhruba 92 150 korun za unci. Investoři opakovaně upravují svá očekávání ohledně dalšího postupu Fedu. Navzdory krátkodobému tlaku řada z nich podle Bloombergu dál sází na postupný růst zlata a jeho tradiční úlohu pojistky v investičním portfoliu.
Ropa po prudkém růstu zlevnila
Určitou úlevu přineslo páteční zlevnění ropy poté, co během předchozích dvou dnů její cena vzrostla o více než sedm procent. Podle informací citovaných Bloombergem vyjednavači zkoumají možnost postupné dohody, která by vedla k opětovnému otevření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu a ke zrušení americké blokády přístavů.
Právě ceny energií spolu s očekáváním dalších kroků Fedu budou podle zprávy dál patřit mezi klíčové faktory, které budou určovat, zda se zlato od současných úrovní znovu vydá vzhůru, nebo zůstane pod tlakem.
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
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Money
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.