Lukáš Kovanda: Výklep akcií Trump Media. Předznamenává i výsledek voleb?

Těžce krvácí společnost Trump Media & Technology, provozovatel „Trumpovy sociální sítě“ Truth Social. Za poslední tři dny akcie této firmy, kterou Trump většinově vlastní, odepsaly přes 25 procent (viz graf), a včera muselo dokonce být obchodování s nimi pozastaveno.

Jde o další potvrzení Trumpových klesajících šancí na vítězství v klání o Bílý dům. Spekulanti nakupovali akcie Trump Media & Technology jako svého druhu sázku na jeho vítězství. Nyní se jich zbavují.

Děje se tak v důsledku výbušných rozhovorů s Johnem Kellym, bývalým šéfem Trumpova štábu a bývalým generálem námořní pěchoty USA. Ten listu New York Times a magazínu The Atlantic řekl, že Trump vykazuje rysy, které zapadají do obecné definice fašismu. Podstatná část americké veřejnosti si z nich zkratkovitě ale odnesla také to, že „Trump je málem nový Hitler“.

Rozhovory byly publikovány v úterý 22. října, například CNN o nich referovala i 23. října. Právě od 23. října od 28. října pak v režii CNN probíhalo šetření veřejného mínění v nerozhodnutých státech Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánii. V prvních dvou jmenovaných šetření ukázala mírné vedení Harrisové, v Pensylvánii pak „plichtu“, to vše zjevně pod značným vlivem tou dobou zcela čerstvých rozhovorů s Kellym a zkazek o Trumpovi coby Hitlerovi.

Výsledky průzkumu CNN zveřejnila 30. října, od kdy výrazně padají Trumpovy šance na predikční platformě PredictIt i právě akcie Trump Media & Technology.

