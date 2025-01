Kryptoměny naskočily do nového roku svižným tempem

Letošní rok by měl být pro kryptoodvětví výjimečným díky příznivějšímu regulačnímu prostředí, které slíbil nově zvolený americký prezident Donald Trump.

Reklama

Na trh kryptoměn se na začátku letošního roku vrátil optimismus, který dal zapomenout na nedávné ztráty. Cena bitcoinu ve čtvrtek vzrostla o tři procenta na 97 234,80 dolaru. Při započtení obchodování z první lednové seance se jeho novoroční zisk zvýšil téměř na čtyř procenta, píše server CNBC.

Index CoinDesk 20, který je měřítkem širšího trhu kryptoměn, si polepšil o více než tři procenta. V čele zisků s téměř sedmiprocentním nárůstem byl token navázaný na solanu, populárního konkurenta etherea. Kryptoakcie Coinbase a MicroStrategy stouply každá o 3,5 procenta.

Letošní rok by měl být pro kryptoodvětví výjimečným díky příznivějšímu regulačnímu prostředí, které slíbil nově zvolený prezident Donald Trump. Investoři doufají, že Kongres přijme vůbec první legislativu zaměřenou na kryptoodvětví, která by se mohla soustředit na stablecoiny nebo strukturu trhu.

Obchodníci si také přejí, aby se otevřely veřejné kapitálové trhy s kryptoměnami a aby se uskutečnil větším počet primárních veřejných nabídek a nastal pokrok v oblasti potenciální národní strategické bitcoinové rezervy.

Reklama

Kryptoměny se posunuly na vyšší hodnoty koncem roku 2024. I když povolební rallye, která poslala bitcoin na nové rekordy nad 100 000 dolarů, vyšuměla, vlajková kryptoměna zakončila rok růstem o více než 120 procent. Dlouhodobí investoři vybrali část zisků, zatímco jiní prodávali v souvislosti s obnovenou nejistotou ohledně směru snižování úrokových sazeb Federálního rezervního systému v roce 2025.

Kryptoměny mají za sebou přelomový rok Money Po většinu roku to na bouchání šampaňského investory do kryptoměn nevypadalo, to se ale změnilo až v jeho závěru. Bitcoin investorům letos vydělal 135 procent a investoři i fanoušci kryptoměn věří, že svět začal digitální měny konečně brát vážně. Zdeněk Pečený Přečíst článek