Koruna k euru oslabila na devítiměsíční minima. Nejsilnější úrovně má už za sebou

Koruna proti euru od začátku září oslabila o 1,2 procenta na 24,35 koruny za euro, a dostala se tak na nejslabší úrovně za posledních devět měsíců. Od začátku roku je slabší o 0,84 procenta, řekl analytik XTB Štěpán Hájek. Posílit podle něj nyní česká měna nemá důvod. Podle odhadů i dalších analytiků není vyloučený pokles kurzu až k hranici 24,50 Kč za euro.

Koruna má nejsilnější úrovně za sebou

„Vývoj v regionu je potvrzením, že koruna má své nejsilnější úrovně za sebou, a do konce roku bychom se měli připravit spíše na její oslabení,“ uvedl Hájek. Upozornil, že oslabující koruna bude mít nyní přesah do ekonomiky, kde bude především zdražovat dovoz. Kvůli tomu by podle něj mohl pokles inflace po zbytek roku nejspíš zpomalovat.

Jednou věcí, která vytváří negativní pohled na korunu a může přispět k jejímu oslabení, je podle Hájka středeční zasedání polské centrální banky. Ta snížila sazby o 75 bazických bodů, což bylo výrazně nad očekávání, a potopila ostatní regionální měny, včetně koruny, uvedl analytik.

Poslední týdny se podle něj koruna odevzdala tržním mechanismům a náladě investorů. Česká národní banka na svém posledním zasedání formálně opustila intervenční režim, čímž dala trhu signál, že nechce agresivně bránit oslabení koruny. Zároveň neochota začátkem roku aspoň kosmeticky zvýšit sazby a dát trhu signál, že boj s inflací má ve svých rukou, nepomohl k větší důvěře investorů, uvedl Hájek.

Současně připomněl, že americká centrální banka Fed a Evropská centrální banka mezitím dál zvyšovaly sazby, které se zřejmě mohou do konce roku dostat ještě výše, ačkoli vrchol inflace mají stejně jako ČR několik měsíců za sebou. To snižuje úrokový diferenciál ve prospěch koruny, má negativní dopad na její vývoj a zájem investorů, vysvětlil Hájek.

Doplnil, že velmi důležité je také dění v regionu, jelikož koruna má tendenci korelovat s regionálními měnami. Polský zlotý oslabil v září k euru o 2,79 procenta na 4,59 zlotého za euro. O něco horší z pohledu dalšího vývoje inflace je vývoj vůči dolaru. Dolarový index od začátku měsíce posílil díky růstu výnosů ze státních dluhopisů o 1,28 procenta na 104,91 bodu, což dostalo pod tlak i ostatní měny. Dynamika oslabení koruny je podle Hájka ale nejsilnější. K dolaru česká měna oslabila o 2,42 procenta na 22,73 koruny za dolar.

