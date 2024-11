Domácnosti oživení samy neutáhnou. Ekonomika poroste pozvolna, tvrdí analytici

Česká ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně o 1,3 procenta. Podle reakcí analytiků míří celoroční údaj k jednomu procentu.

Česká ekonomika míří k celoročnímu růstu zhruba o jedno procento. Shodují se na tom analytici při hodnocení zpřesněných údajů o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) ve třetím čtvrtletí. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl HDP meziročně o 1,3 procenta, mezičtvrtletně o 0,4 procenta. Analytici vítají zvýšení tempa růstu spotřeby domácností, za riziko pro budoucí vývoj označují omezení podnikových investic.

„Oživení tuzemské ekonomiky probíhá přibližně v souladu s očekáváními, tedy pozvolně. Dobrou zprávou je hlavně obnovený růst spotřeby domácností, které se po opatrném předchozím čtvrtletí osmělily a citelně navýšily své útraty. Oproti předpandemickým úrovním z konce roku 2019 ovšem spotřebitelská aktivita zůstává nižší o výrazných 4,7 procenta,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek vyzdvihl růst spotřeby domácností, který meziročně dosáhl 2,2 procenta. „Spotřebitelé ovšem nakupovali především zboží krátkodobé povahy, do velkých nákupů se rozhodně ještě nehrnuli. I když se celkově reálná situace domácností mírně zlepšila, jejich ochota utrácet rozhodně nijak prudce neroste,“ upozornil však.

Slabé investice varováním

„Varující naopak je meziroční pokles tvorby fixního kapitálu, v němž hrají dominantní roli klesající výdaje na stroje a zařízení, tedy převážně soukromé investice,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Tvorba fixního kapitálu meziročně klesla o 0,3 procenta. „Hlavním důvodem nechuti podniků k investicím ale patrně nejsou omezené finanční zdroje, nýbrž nejistý výhled. Dnešní slabé investice mohou omezovat schopnosti firem reagovat v budoucnu na zvýšení poptávky,“ doplnil Sobíšek.

Podle Hradila je pokles investic pochopitelný vzhledem ke špatné situaci v průmyslu nejen v Česku, ale v celé Evropě. Dufek přitom upozornil na to, že investice jsou zásadní faktor, který ovlivňuje budoucí konkurenceschopnost země.

Analytici upozornili na to, že ČSÚ sice proti prvnímu odhadu z konce října zlepšil mezičtvrtletní růst české ekonomiky o 0,1 procenta, zároveň ale revidoval mezičtvrtletní růst ve druhém kvartálu z 0,4 na 0,2 procenta. „V souhrnu podle nás česká ekonomika v letošním roce míří k růstu kolem jednoho procenta, což lze v historickém kontextu hodnotit jako slabý, ovšem nikoliv katastrofální, rok,“ konstatoval Hradil.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč upozornil na to, že v regionálním srovnání vykázalo Česko ve třetím čtvrtletí nadprůměrná čísla. „Při růstu HDP tempem 0,4 procenta, překonala v letošním třetím čtvrtletí česká ekonomika výkon Maďarska či Polska, kde v letošním třetím čtvrtletí vykázala data mezikvartální pokles HDP, a Maďarsko dokonce vstoupilo do technické recese,“ uvedl. Za celý rok očekává v Česku růst HDP o jedno procento, v Maďarsku mírně nižší a v Polsku 2,5 procenta.

