Crocs ztrácí půdu pod nohama. Akcie firmy spadly téměř o třetinu
Ikonická značka obuvi Crocs hlásí dramatický obrat k horšímu. Firma očekává výrazný propad tržeb, na vině jsou Trumpova cla, která brzdí Američany v útratách. Akcie firmy se po zveřejnění výsledků zřítily téměř o třetinu.
Akcie amerického výrobce obuvi Crocs ve čtvrtek oslabily o téměř 30 procent. Reagovaly především na překvapivý výhled poklesu tržeb v aktuálním čtvrtletí o devět až 11 procent. Šéf firmy Andrew Rees navíc v konferenčním rozhovoru s analytiky řekl, že američtí spotřebitelé se chovají zdrženlivě, pokud jde o výdaje, které nejsou nezbytně nutné.
Firma Crocs počítá s tím, že cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na ni ve druhé polovině roku budou mít dopad 40 milionů dolarů (839 milionů korun). Obavy z možného zvýšení cen by mohly ještě více brzdit ochotu spotřebitelů nakupovat, varoval Rees.
Akcie společnosti uzavřely obchodní den se ztrátou 29,24 procenta. Dnes před začátkem obchodování ve Spojených státech mírně posilují.
V uplynulém čtvrtletí firma, která vlastní i značku Heydude, meziročně zvýšila tržby o 3,4 procenta na přibližně 1,15 miliardy dolarů. Vykázala ztrátu něco málo přes 492 miliard dolarů, a to především v důsledku odpisů hodnoty značky Heydude. Ve stejném období loni ještě Crocs zaznamenal zisk téměř 229 milionů dolarů.
Dylan Field byl nadějný student, studium na univerzitě Brown ale přerušil kvůli bláznivé sázce na vlastní nápad. A vyplatilo se. Dnes má na kontě miliardy a jeho firma Figma vládne světu designu. Po nečekaném krachu akvizice se společností Adobe vstoupil na burzu a během pár hodin zbohatl víc než drtivá většina lidí za celý život. Přečtěte si příběh, který by klidně mohl být scénářem pro Hollywood.
Vykašlal se na školu a během noci stal se miliardářem. Figma udělala z Dylana Fielda krále technologické burzy
Leaders
Dylan Field byl nadějný student, studium na univerzitě Brown ale přerušil kvůli bláznivé sázce na vlastní nápad. A vyplatilo se. Dnes má na kontě miliardy a jeho firma Figma vládne světu designu. Po nečekaném krachu akvizice se společností Adobe vstoupil na burzu a během pár hodin zbohatl víc než drtivá většina lidí za celý život. Přečtěte si příběh, který by klidně mohl být scénářem pro Hollywood.
Čínské firmy míří na Wall Street víc než kdy dřív – navzdory geopolitickému napětí i rostoucímu tlaku amerických regulátorů. Láká je rychlejší a jednodušší vstup na burzu, vyšší ocenění i přísnější podmínky doma. Počet čínských podniků, které letos žádají o vstup na americký akciový trh, už teď míří k novému rekordu.
Vstup na šanghajskou burzu je nemožná mise. Čínské firmy tak berou útokem Wall Street
Trhy
Čínské firmy míří na Wall Street víc než kdy dřív – navzdory geopolitickému napětí i rostoucímu tlaku amerických regulátorů. Láká je rychlejší a jednodušší vstup na burzu, vyšší ocenění i přísnější podmínky doma. Počet čínských podniků, které letos žádají o vstup na americký akciový trh, už teď míří k novému rekordu.
Výrobce obuvi Crocs obviňuje Walmart a další firmy z kopírování svých známých barevných plastových bot. Žaloby podal u amerických soudů, píše CNN.
Hanobené, milované, ale originální. Crocs žaluje napodobitele svých bot
Zprávy z firem
Výrobce obuvi Crocs obviňuje Walmart a další firmy z kopírování svých známých barevných plastových bot. Žaloby podal u amerických soudů, píše CNN.