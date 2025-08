Vykašlal se na školu a během noci stal se miliardářem. Figma udělala z Dylana Fielda krále technologické burzy

Dylan Field byl nadějný student, studium na univerzitě Brown ale přerušil kvůli bláznivé sázce na vlastní nápad. A vyplatilo se. Dnes má na kontě miliardy a jeho firma Figma vládne světu designu. Po nečekaném krachu akvizice se společností Adobe vstoupil na burzu a během pár hodin zbohatl víc než drtivá většina lidí za celý život. Přečtěte si příběh, který by klidně mohl být scénářem pro Hollywood.

Třiařicetiletý Dylan Field minulý týden vstoupil do klubu miliardářů. Zapsal se do něj poté, co akcie jeho designového startupu Figma prudce vzrostly při svém debutu na burze. Ve čtvrtek se akcie firmy více než ztrojnásobily, a v pátek dále rostly. Tržní hodnota společnosti překročila 71 miliard dolarů. Fieldův podíl má tak aktuálně hodnotu kolem 6,6 miliardy dolarů.

Field se už téměř před třemi lety chystal oficiálně vstoupit mezi dolarové miliardáře. Figma, která se mezitím stala lídrem v oblasti webových nástrojů pro návrh aplikací a webů, měla být v roce 2022 koupena softwarovým gigantem Adobe za neuvěřitelných 20 miliard dolarů. Transakci ale zablokovali regulátoři v Británii, podle nichž by spojení výrazně omezilo konkurenci. V důsledku toho firmy obchod na konci roku 2023 zrušily. Adobe však muselo vyplatit Figmě jednomiliardové odstupné.

Ta však letos zažívá triumfální návrat a stává se symbolickým momentem pro celé Silicon Valley, které poslední roky trpělo nedostatkem velkých a viditelných IPO.

Fieldova cesta do Bay Area

Field se nenarodil se zlatou lžičkou v puse, pochází ze skromných poměrů, matka učitelka a otec respirační terapeut. Už od dětství vynikal v matematice a technologiích, místo fotbalu na střední škole raději ve slunné Kalifornii programoval roboty. Poté pokračoval studiem na Brown University, to ale nedokončil.

V roce 2012, v jeho 19 letech, získal prestižní Thiel Fellowship. Grant v hodnotě 150 tisíc dolarů nastartoval jeho dráhu podnikatele. Následovaly čtyři roky intenzivní vývojové práce, jejímž výsledkem byl grafický editor pro společný návrh webových stránek a aplikací. Díky cloudové architektuře a intuitivnímu real‑time rozhraní začala Figma přitahovat uživatele po celém světě. A spolu s nimi přicházeli i investoři.

„Dylan je zdaleka nejskromnější miliardář, jakého jsem kdy potkal,“ řekl serveru CNBC Joshua Browder, generální ředitel startupu právních služeb DoNotPay a další bývalý účastník programu Thiel Fellowship.

Časopis Forbes zařadil Fielda v roce 2015 mezi třicítku talentů pod třicet let.

Po zmařené akvizici společností Adobe Figma nabírá samostatně na síle. Dnes má přes 13 milionů měsíčních uživatelů a je používána 95 procenty společností z žebříčku Fortune 500.

Field dokazuje, že cloudové nástroje pro design změnily pravidla hry – a jeho osobní příběh je důkazem, že kombinace technické brilance, tržního citu a odvážných rozhodnutí může vyústit v opravdu výjimečný výsledek.

