Čínský akciový trh zažil nejlepší den od roku 2008

Čínské akcie díky vládním opatřením na podporu ekonomiky pokračovaly v silném růstu. Jejich index CSI 300 si připsal 8,48 procenta a uzavřel na 4017,85 bodu. Čínský akciový trh tak zažil nejlepší den od roku 2008.

Index CSI 300 posílil už podeváté za sebou a dostal se na nejvyšší úroveň od loňského srpna. Výrazně naopak oslabily japonské akcie, jejichž index Nikkei 225 klesl o 4,8 procenta na 37.919,55 bodu.

Akcie japonských exportérů se dostaly pod tlak kvůli pátečnímu růstu kurzu domácí měny, za kterým stála zpráva, že novým japonským premiérem se zřejmě stane bývalý ministr obrany Šigeru Išiba. Ten v rozhovoru s agenturou Reuters označil dosavadní zvyšování úrokových sazeb japonskou centrální bankou za správnou cestu.

Silnější kurz domácí měny po přepočtu snižuje hodnotu zahraničních příjmů firem. Výrazný pokles utrpěly například akcie předních japonských automobilek.

