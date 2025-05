I bohatí mohou žít ve stresu z peněz, říká psycholožka

Myslíte, že naše psychika ovlivňuje to, zda máme hodně nebo naopak málo peněz? „Naše finanční chování může být částečně ovlivněno nevědomými vzorci, například zakořeněným přesvědčením o vlastní (ne)hodnotě. Někteří lidé mají potíže peníze „udržet“ - nečekaný příjem rychle utratí, nebo se objeví nenadálý výdaj.“ říká Eliška Remešová, psychoterapeutka a lektorka. Takové nevědomé vzorce je možné postupně rozpoznat a měnit. dodává psycholožka v podcastu s investorkou a finanční influencerkou Marikou Čupa.

Uvažování nad penězi ovládá osobní psychologie i podvědomí více, než si lidé připouští. Proto tématem rozhovoru s psychoterapeutkou Eliškou Remešovou bylo, jak konkrétně psychika ovlivňuje to, kolik máme peněz či jak peníze ovlivňují naše vztahy. Jaké hlavní myšlenky v rozhovoru zazněly?

Myšlenka #1: Peníze by neměly určovat naši sebehodnotu

Zdravý vztah k penězům znamená vnímat peníze jako externí nástroj, jako něco, co je oddělené od nás. Pokud se nám finančně nedaří, nemělo by to podkopávat naše sebevědomí. Peníze nejsou důkazem naší hodnoty, ale prostředkem, jak si v životě umožnit to, co potřebujeme a chceme.

Zároveň je potřeba přijmout, že finanční rozhodování není nikdy čistě racionální. Peníze se v nás často pojí s bezpečím, láskou, mocí, svobodou i přijetím. Přiznat si, že peníze v nás vyvolávají emoce, je zdravé, protože i díky tomu nám umožňuje s nimi vědomě pracovat.

Myšlenka #2: Většinu našeho vztahu k penězům ovlivňuje dětství

Náš vztah k penězům je velmi často ovlivněn tím, co jsme slýchali a vnímali doma jako děti.

Věty typu „bez práce nejsou koláče“, „na to nemáme“ nebo „ten si to určitě nakradl“ se do nás hluboko zapisují. Mnoho dospělých, aniž by si to uvědomovali, má právě z dětství dodnes zakořeněnou celou řadu limitujících přesvědčení ohledně peněz.

Pokud jsme si v dětství například zvnitřnili, že peněz nikdy není dost, i při finančním zajištění nás může ovládat pocit nedostatku. Proto i lidé s vysokými příjmy mohou žít ve stresu, že „to nestačí“, ačkoli toto přesvědčení nemá reálný základ.

Investorka Mamajová zakládá nový fond Everita Capital Money Emília Mamajová má více než 20 let zkušeností s privátními investicemi do firem. Jako spolu zakládající partnerka private equity fondu Espira Investments a aktuálně nového private equity fondu Everita Capital se zaměřuje na investice do malých a středních podniků ve střední Evropě s důrazem na firmy, které mají ve vedení také ženy. „V private equity se nedá čekat, že člověk investuje a už po roce či dvou vidí výsledky“, říká Emília Mamajová. Marika Čupa Přečíst článek

Myšlenka #3: Největší dopad má nevyslovené, a právě to je třeba odhalit

Pokud cítíme frustraci z vlastních financí, závidíme jiným nebo máme nejasný pocit nespokojenosti, může jít o signál, že žijeme podle nevědomých vzorců.

Prvním krokem ke změně je si těchto vzorců vůbec všimnout. Pomůže, že si položíte otázku: „Jak se mi to stalo, že to mám takhle nastavené?“, například „Čím to je, že jsem stále bez peněz?“ Odpověď na tuto otázku nás často překvapí.

Změnit taková hluboko zakořeněná přesvědčení o penězích je možné, ale není to otázkou jednoho uvědomění. Je to proces, který začíná sebepoznáním, pokračuje zkoušením nových způsobů chování a často potřebuje i laskavost k sobě samému, když to hned nejde.

Myšlenka #4: Ve vztahu jsou peníze často zástupné téma

V párové terapii lidé peníze primárně neřeší, peníze se ale často skrývají za jinými tématy: mocí, kontrolou, závislostí nebo bezpečím.

Často se ukazuje, například že žena na mateřské má problém říct si partnerovi o peníze ne proto, že by jí partner peníze nechtěl dát, ale protože žena sama nevnímá svou práci doma jako hodnotnou, a nepřijde jí správné si o ně říct.

Zejména ženy, které byly vychované být nezávislé a vydělávat si své peníze, se na mateřské mohou stydět přijít za partnerem a říct, že potřebují peníze.

Myšlenka #5: Otevřená komunikace o penězích je základ – a je třeba se jí učit

V naší západní společnosti jsou tři velká tabu: smrt, sex a peníze. Schopnost mluvit o penězích bez studu a obav, ať už ve vztahu nebo s přáteli, je ale klíčová. Většina konfliktů vzniká z mlčení a domněnek. Jak se můžeme naučit novou dovednost, aniž bychom měli možnost ji odkoukávat od druhých nebo si o ni, pokrocích, ale i chybách mohli povídat?

V rámci finanční gramotnosti bychom měli děti učit nejen tomu, jak s penězi zacházet, ale i tomu, že mluvit o nich je normální a zdravé – stejně jako mluvit o vztazích, emocích nebo sexu.

Co v podcastu dále zaznělo?

Jak si vybudovat zdravý vztah k penězům?

Jak odhalit negativní nebo limitující nastavení ohledně peněz, a hlavně, jak se těchto nastavení zbavit?

Co dělat, když máme s partnerem naprosto odlišný přístup k penězům a ve vztahu to kvůli tomu skřípe?

Jak si říct o více peněz v práci?

Celý rozhovor s Eliškou Remešovou si můžete poslechnout na Spotify nebo Apple Podcasts.

Pro newstream.cz Marika Čupa, fin4elle

V dubnu smetlo akcie tornádo. A celý svět už ví, koho se bojí Donald Trump Trhy Přes akciové trhy se v dubnu přehnalo malé tornádo, které jak rychle přišlo, tak rychle odešlo. Kdybyste 2. dubna usnuli a 30. dubna se probudili a podívali se na své portfolio, tak si řeknete, nuda, nic moc se nedělo. Ale mezitím byla na trzích pěkná mela. Marika Čupa Přečíst článek