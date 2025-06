Bitcoinový skandál srazil Spolu, ANO dál vede s náskokem

Hnutí ANO by sněmovní volby nyní vyhrálo s 31,2 procenta hlasů jako před týdnem, naopak do podpory koalice Spolu se promítla bitcoinová kauza a oslabila na 20,4 procenta. Preference třetí SPD stagnovaly na 13,3 procenta, plyne z každotýdenního volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Podle modelu by se do Sněmovny dostali ještě Starostové, Piráti a Stačilo!.

Pozice ANO na prvním místě se delší čas nemění a zůstává mu velký náskok před druhou koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Její podpora ještě začátkem června mírně rostla, nyní se do ní ale podle analytiků STEM začíná zřetelněji promítat kauza bitcoinů za asi miliardu korun, které ministerstvu spravedlnosti daroval muž odsouzený za obchod s drogami, nelegální ozbrojování a zpronevěru a kvůli které podal demisi ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Proti minulému týdnu koalice odepsala 1,2 procentního bodu. „Je otázkou, zda pokles bude pokračovat, nebo se Spolu podaří podporu stabilizovat,“ uvedl STEM.

Hnutí SPD podle agentury prospěl společný postup se třemi menšími stranami, tedy s PRO, Svobodnými a Trikolorou, a podařilo se mu konsolidovat podporu a posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů. Od počátku června se jeho podpora drží kolem 13 procent.

Naopak od počátku měsíce dál klesá podpora Starostů, proti minulému týdnu si pohoršili o 1,2 bodu na 9,4 procenta. Následují Piráti s 7,2 procenta, což je o půl bodu více než před týdnem. Hnutí Stačilo si polepšilo o 0,4 bodu na 5,4 procenta.

Podpora Motoristů stagnovala na 4,4 procenta, což by na vstup do Sněmovny nestačilo. „Zastavili ovšem propad z předchozích týdnů a pomalu se vrací k preferencím kolem čtyř až pěti procent,“ doplnil STEM, který prováděl průzkum ve třech vlnách od 30. května do 17. června mezi 2074 respondenty z celé republiky.

Při přepočtu na mandáty by ANO ve dvousetčlenné Sněmovně dosáhlo podle STEM na 78 křesel. Spolu by mělo 48 mandátů, SPD 29, STAN 21, Piráti 15 a Stačilo! devět mandátů.

