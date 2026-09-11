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newstream.cz Reality Zámek za korunu ožívá. Linhartovy lákají na virtuální realitu i novou kavárnu

Zámek za korunu ožívá. Linhartovy lákají na virtuální realitu i novou kavárnu

Zámek Linhartovy
Zámek Linhartovy, užito se svolením
Jiří Frydlewicz
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Renesanční zámek Linhartovy na Bruntálsku má po další rekonstrukci nové lákadlo. Návštěvníci se nově podívají do opravených interiérů, vyzkoušejí virtuální realitu a postupně se mohou těšit i na zámeckou kavárnu. Památka, kterou město kdysi získalo za symbolickou korunu, se tak dál mění v moderní výletní cíl.

Zámek Linhartovy ve Městě Albrechtice na Bruntálsku po další etapě rekonstrukce znovu otevřel své dveře návštěvníkům. Nově zpřístupnil pět opravených místností, přidal informační recepci a postupně chystá také zámeckou kavárnu. Historickou památku mají zatraktivnit i moderní technologie včetně virtuální reality, projekcí nebo holografických prvků.

Poslední etapa obnovy vyšla na více než 20 milionů korun. „Opravovali jsme pět místností v prvním patře. Jednalo se o kompletní rekonstrukci. Místnosti jsme pak nechali vybavit audiovizuální technikou a virtuální realitou,“ uvedla kastelánka Andrea Rzymanková.

Stavební práce zahrnovaly nové podhledy, elektroinstalace, úpravy povrchů i další technické zázemí potřebné pro návštěvnický provoz. Cílem přitom nebylo jen opravit další část historického objektu, ale také přiblížit jeho historii modernějším způsobem.

„Nechtěli jsme pouze opravit další místnosti. Cílem bylo také vytvořit zázemí, které zámku umožní nabídnout návštěvníkům více služeb a modernější způsob prezentace historie,“ uvedla kastelánka.

Zámek za symbolickou korunu

Příběh obnovy Linhartov je přitom sám o sobě pozoruhodný. Město Albrechtice získalo zámek v roce 2001 za symbolickou jednu korunu. Od té doby do něj podle starostky Jany Murové investovalo přibližně 100 milionů korun.

„Zámek jsme v roce 2001 získali za korunu. Od té doby se do něj investovalo 100 milionů korun,“ řekla starostka. Tím ale obnova zdaleka nekončí. Podle ní bude památka v budoucnu potřebovat ještě dalších zhruba 200 milionů korun.

Jednou z nejviditelnějších novinek je nová informační recepce, která má návštěvníkům nabídnout základní informace o zámku i jeho okolí. Navazovat na ni má zámecká kavárna. Její interiér má respektovat historický charakter objektu a zároveň rozšířit služby pro návštěvníky.

9 fotografií v galerii

Historie přes obrazovku i virtuální realitu

Linhartovy ale nechtějí být jen klasickým zámkem s vitrínami a tradiční prohlídkovou trasou. V nově opravených prostorách se počítá s interaktivními obrazovkami, projekcemi, audiovizuálními prvky, holografickou technikou a virtuální realitou.

Zámek Linhartovy ČTK

Právě technologie mají historii zpřístupnit jiným způsobem a přitáhnout zejména rodiny s dětmi nebo návštěvníky, kteří dávají přednost interaktivnějšímu zážitku.

Nově otevřené prostory mají sloužit také výstavám, prezentaci historie regionu nebo kulturním a společenským akcím.

Rekonstrukce zámku v Horním Maršově

OBRAZEM: Vyhořelá krkonošská památka ožívá. Ze zámku může být hotelový areál

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Vyhořelý zámek v Horním Maršově se po letech chátrání dočkal prvních stavebních prací. Investor začal s etapou, která má památku staticky zajistit, vysušit a připravit na budoucí rekonstrukci za stovky milionů korun. Z ruiny bez střechy by jednou mohl vzniknout areál s hotelovým a ubytovacím provozem, parkem a částmi přístupnými veřejnosti.

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Obnova zámku pokračuje postupně v několika etapách a aktuální práce navazují na předchozí rozsáhlé stavební zásahy. Součástí širšího projektu je také přeshraniční spolupráce s polskými partnery v rámci projektu Slezsko bez hranic IV – Po stopách bílé paní, který pracuje s novými způsoby prezentace kulturního dědictví.

8 fotografií v galerii

Zámek Linhartovy tak po nové etapě rekonstrukce nabízí kombinaci historických kulis a moderních technologií. A pro návštěvníky Jeseníků a Bruntálska přidává další důvod, proč si při víkendovém výletu udělat zastávku právě tady.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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