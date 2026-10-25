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newstream.cz Reality Za 55 metrů v Praze bezmála 26 tisíc měsíčně. Nájmy už nerostou, levně se tam ale bydlet nikdy nebude

Za 55 metrů v Praze bezmála 26 tisíc měsíčně. Nájmy už nerostou, levně se tam ale bydlet nikdy nebude

ilustrační foto
ČTK
ČTK
ČTK
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Nájmy v Praze a Brně přestávají zdražovat, v některých dispozicích dokonce zlevňují. Rychleji naopak rostou v Ostravě a Plzni, kde se meziročně zvýšily až o devět procent. Bydlení v nájmu přitom podle analýzy UlovDomov.cz stále vychází výrazně levněji než splácení hypotéky.

Růst nájmů v části velkých českých měst zpomalil. V Praze a Brně, kde je poptávka po nájmech nejvyšší, se ceny ve třetím čtvrtletí postupně stabilizovaly a rostly pouze u vybraných dispozic. Meziroční růst nájemného napříč různě velkými byty byl ale v cenově dostupnější Ostravě a například u třípokojových bytů v Plzni. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz, kterou má ČTK k dispozici.

Byt 2+kk o velikosti 55 metrů čtverečních se ve třetím čtvrtletí pronajímal v Praze za zhruba 25 850 korun. V Brně stála stejná dispozice přibližně 21 500 korun, v Ostravě asi 14 700 korun, v Olomouci zhruba 16 700 korun a v Plzni přibližně 15 300 korun. Pronájem bytu 1+kk o velikosti 30 metrů čtverečních se v průměru pohyboval od přibližně 9500 korun v Ostravě po 16 400 korun v Praze. U bytů 3+kk o velikosti 80 metrů čtverečních to pak bylo od 20 tisíc korun v Ostravě po asi 34 tisíc korun v Praze.

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V Praze nájemné ve třetím čtvrtletí meziročně výrazněji vzrostlo zejména u bytů 1+1, a to o sedm procent na 489 korun za metr čtvereční. U bytů 2+kk se nájemné meziročně zvýšilo o tři procenta na 470 Kč za metr čtvereční a u 2+1 o čtyři procenta na 410 Kč za metr čtvereční. U třípokojových pražských bytů nájemné meziročně zůstalo obdobné nebo i mírně kleslo. „V Praze zůstávají nájmy nejvyšší, ale meziroční dynamika je ve většině kategorií jen mírná,“ uvedl ředitel UlovDomov Michal Hrbatý.

Ceny nájemného se podle analýzy stabilizovaly také v Brně. Tam nejvýrazněji vzrostly o tři procenta u bytů 2+kk. Metr čtvereční se v těchto bytech ve třetím čtvrtletí pronajímal za 390 Kč. Například u bytů 1+1 ale nájmy naopak meziročně o čtyři procenta klesly. Modernější byty 3+kk zlevnily o dvě procenta na 333 korun za metr čtvereční, zatímco třípokojové byty s kuchyní o dvě procenta podražily na 314 Kč za metr čtvereční.

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V Ostravě nejvíce zdražily nájmy ve 2+1, a to meziročně o osm procent na 231 Kč za metr čtvereční. U bytů 3+1 se nájemné zvýšilo o šest procent na 210 Kč za metr čtvereční a stejně tak tomu bylo u 1+1, kde nájmy byly 269 Kč za metr čtvereční. V Plzni se nejvýrazněji zvýšily ceny nájmů v bytech 3+1, meziročně o devět procent, zatímco v Olomouci rostly především u dispozic 2+kk a 3+kk.

Podle analýzy nájemné stále vychází levněji než splátka hypotéky. V Praze a Brně u bytů 2+kk a 3+kk lidé museli ve třetím čtvrtletí za hypotéku platit zhruba dvakrát více než za nájem. Nejblíže měl nájem ke splátce u bytů v Ostravě. Tam měsíční hypotéka na byt 1+kk stála zhruba obdobnou sumu, kterou by lidé museli zaplatit za pronájem. Oproti Praze a Brnu tam ale bylo také výhodnější splácet byty 2+kk a 3+kk.

Vychází podzimní Realitní Club

Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.

Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života. 

O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.

O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.

Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.

„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.

Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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