Biohacking: Omega-3 nejsou zázrak na srdce. Nejvíc pomáhají v těhotenství, ve vysokých dávkách mohou škodit
Omega-3 mastné kyseliny patří k nejprodávanějším doplňkům stravy a slibuje se od nich ochrana srdce i mozku. Výzkumy ale ukazují pestřejší obrázek. Nejsilnější důkazy se týkají těhotenství, u srdce a cév jsou výsledky rozpačité a vysoké dávky mohou zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu.
Omega-3 mastné kyseliny patří k nejpopulárnějším doplňkům stravy a často se doporučují jako prevence kardiovaskulárních onemocnění, podpora kognitivních schopností i zdravého těhotenství. Jsou skupinou polynenasycených tuků, které mají v organismu řadu důležitých funkcí. Nejčastěji se mluví o třech: kyselině alfa-linolenové (ALA), kyselině eikosapentaenové (EPA) a kyselině dokosahexaenové (DHA). ALA je esenciální mastná kyselina rostlinného původu, kterou najdeme především v lněných a chia semínkách, vlašských ořeších a řepkovém oleji. EPA a DHA se vyskytují hlavně v tučných mořských rybách a řasách. DHA je významnou součástí buněčných membrán v mozku a sítnici, zatímco EPA i DHA se podílejí na regulaci řady procesů včetně zánětlivé odpovědi.
Tělo dokáže část EPA a DHA vytvořit z ALA, přeměna je však omezená, a to zejména u DHA. U žen může být účinnější než u mužů, což se dává do souvislosti mimo jiné s potřebami organismu během těhotenství a kojení. Přeměnu ovlivňuje také celkové složení stravy. U vegetariánů a veganů bývají hladiny DHA v krvi nižší než u lidí, kteří jedí ryby. To ale samo o sobě neznamená klinický nedostatek, protože studie nenašly jasné známky zhoršení poznávacích funkcí v souvislosti s nižšími hladinami omega-3.
Právě proto, že DHA je důležitou stavební součástí mozku, se omega-3 zkoumají v souvislosti se stavem paměti, kognitivním úpadkem, Alzheimerovou chorobou a dalšími neurodegenerativními onemocněními. Pozorovací studie naznačují, že vyšší příjem omega-3 nebo vyšší hladiny DHA mohou souviset s nižším rizikem demence a pomalejším poklesem kognitivních funkcí. U poruch nálady, deprese a úzkostí jsou výsledky hladiny a cíleného příjmu omega-3 smíšené.
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Jedny z nejpřesvědčivějších důkazů o přínosu suplementace omega-3 se týkají těhotenství. Přehled 70 randomizovaných studií zjistil, že vyšší příjem dlouhořetězcových omega-3 snížil riziko předčasného porodu před 37. týdnem přibližně o 11 procent a porodu před 34. týdnem dokonce o 42 procent. Současně se zvýšila pravděpodobnost těhotenství trvajícího déle než 42 týdnů.
Pozorovací studie také naznačují souvislost mezi vyššími hladinami dlouhořetězcových omega-3 a nižší celkovou úmrtností. Analýza 17 kohort zahrnující 42 466 lidí zjistila, že lidé s nejvyššími hladinami EPA a DHA v krvi měli o 15 až 18 procent nižší relativní riziko úmrtí z jakékoli příčiny než lidé s nejnižšími hladinami. Pozorovací studie však nedokážou prokázat příčinnou souvislost a nemohou plně oddělit vliv omega-3 od dalších rozdílů ve stravě a životním stylu.
U srdce a cév jsou výsledky rozsáhlých studií méně přesvědčivé, než by se podle popularity doplňků mohlo zdát. Přehled z roku 2020 zjistil malý nebo žádný vliv zvýšeného příjmu EPA a DHA na celkovou úmrtnost, mrtvici a většinu sledovaných kardiovaskulárních příhod. Určitý mírný přínos se ukázal u koronárních příhod a úmrtí na ischemickou chorobu srdeční. Metaanalýza sedmi velkých studií s více než 81 tisíci pacienty naopak zjistila, že užívání mořských omega-3 bylo spojeno s přibližně o 25 procent vyšším relativním rizikem poruchy srdečního rytmu. Zvýšení bylo výraznější u dávek nad jeden gram denně.
Volba oleje na vaření patří k tématům, o kterých koluje řada přesvědčení. Olivový olej se nesmí zahřívat, protože se při teple znehodnocuje, nebo že oleje ze semen obsahují vysoký podíl omega-6 mastných kyselin, a tím zvyšují zánět v těle. Aktuální výzkum ukazuje, že realita je složitější a některé rozšířené představy koriguje.
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Volba oleje na vaření patří k tématům, o kterých koluje řada přesvědčení. Olivový olej se nesmí zahřívat, protože se při teple znehodnocuje, nebo že oleje ze semen obsahují vysoký podíl omega-6 mastných kyselin, a tím zvyšují zánět v těle. Aktuální výzkum ukazuje, že realita je složitější a některé rozšířené představy koriguje.
Prakticky je při konzumaci omega-3 vhodné vycházet především ze stravy. Pro lidi, kteří jedí ryby, jsou přímým zdrojem EPA a DHA zejména tučné mořské druhy. V České republice je spotřeba ryb nízká. Podle Evropské komise činila v roce 2021 přibližně 5,6 kg na obyvatele za rok, zatímco průměr EU dosahoval 25,1 kg. To naznačuje, že ryby nejsou pro velkou část české populace významným zdrojem EPA a DHA.
Přesný příjem těchto mastných kyselin ale nelze odvodit pouze ze spotřeby ryb, protože jejich obsah se výrazně liší podle druhu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil pro dospělé adekvátní příjem 250 mg EPA a DHA denně. Ti, kteří ryby nejí, mohou využít olej z mikrořas, který dodává DHA a některé výrobky také EPA. Při výběru doplňku je vhodné sledovat skutečné množství EPA a DHA v denní dávce, nikoli jen celkový obsah oleje.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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