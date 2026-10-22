Přes sto bytů a nové náměstí. Areál bývalé pily v Beskydech čeká proměna za 700 milionů
Beskydskou Ostravici čeká další etapa proměny areálu Arcibiskupské pily. Ridera Development tam v rámci projektu Kořeny Ostravice za zhruba 700 milionů korun vybuduje sedm nízkopodlažních domů se 113 byty, zelené náměstí a komerční prostory pro kavárny, obchody a další služby. Dokončení bytů je plánováno na rok 2029.
Společnost Ridera Development ze skupiny Ridera zahájila v Ostravici projekt Kořeny Ostravice. Na místě bývalého dřevařského brownfieldu známého jako Arcibiskupská pila vznikne sedm nízkopodlažních bytových domů se 113 byty, nové zelené náměstí a prostory pro kavárny, obchody a další služby. Celková investice má dosáhnout přibližně 700 milionů korun.
Projekt využije území, které téměř dvě století sloužilo ke zpracování dřeva a postupně ztratilo svou původní funkci. Nová rezidenční výstavba tak vznikne na již dříve zastavěném průmyslovém území bez záboru volné krajiny. Součástí projektu bude také náměstí, které Ostravice dosud postrádá. Spolu s plánovanými obchody a službami má vytvořit prostor pro setkávání obyvatel a rozšířit občanskou vybavenost obce i nabídku pro její návštěvníky.
„Na ploše bývalého brownfieldu bude nejen bydlení, ale i více zeleně, než je tam dnes. Nestáli jsme před rozhodováním mezi vyšší hustotou zástavby a zachováním přírodní zelené plochy. Nejde nám o to přidat do krajiny jednoduše nové budovy. Měníme kus území po průmyslu v místo, které bude pro obec dlouhodobým přínosem,“ uvedl Václav Daněk mladší, jednatel společnosti Ridera Development.
Třicet let buduje jeden z nejbohatších Čechů, developer Radim Passer, jednu úzkou lokalitu blízko centra hlavního města, pražskou Brumlovku. Místo plné kanceláří, sídlí tam například ČEZ. Nyní se Passer posunul i k bydlení, v nově stavěné budově Orion nabídne kromě 28 tisíc metrů kanceláří také 134 nájemních bytů.
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Reality
Třicet let buduje jeden z nejbohatších Čechů, developer Radim Passer, jednu úzkou lokalitu blízko centra hlavního města, pražskou Brumlovku. Místo plné kanceláří, sídlí tam například ČEZ. Nyní se Passer posunul i k bydlení, v nově stavěné budově Orion nabídne kromě 28 tisíc metrů kanceláří také 134 nájemních bytů.
Nové byty navážou na obnovené budovy pily
Rezidenčnímu projektu předcházela záchrana historických objektů Arcibiskupské pily, kterou rovněž realizovala skupina Ridera. Obnovené budovy pilnice a katrovny se zachovanou rámovou pilou dnes slouží společenským, kulturním a sportovním volnočasovým aktivitám. Za obnovu získala Ridera od Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje speciální ocenění za pozitivní přínos pro region.
Nová výstavba má na historii areálu navázat. Název Kořeny Ostravice odkazuje na minulost místa, tradici zpracování dřeva i vztah k beskydské přírodě. Architektonické řešení, veřejný prostor a plánovaná zeleň mají respektovat původní charakter lokality a začlenit novou zástavbu do okolního prostředí.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Tepelná čerpadla i chytré domácnosti
Sedm nízkopodlažních domů nabídne byty v nejvyšší energetické třídě. Projekt počítá s tepelnými čerpadly pro vytápění i chlazení a také se systémem chytré domácnosti Siemens Connected Home, který umožní ovládat vybrané funkce domácnosti.
Součástí návrhu je rovněž zázemí pro sportovní vybavení a řešení zaměřená na potřeby rodin s dětmi a cyklistů. Projekt tím reaguje na charakter Ostravice jako vyhledávaného místa pro celoroční bydlení i aktivní trávení volného času. V bezprostředním okolí se nacházejí turistické a cyklistické trasy a možnosti lyžování, golfu i dalších sportovních aktivit.
Dokončení bytů je plánováno na rok 2029. Kořeny Ostravice představují další etapu proměny někdejšího průmyslového areálu, která má sloužit budoucím rezidentům, současným obyvatelům Ostravice i návštěvníkům Beskyd.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.