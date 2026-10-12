Tohle je 50 nejlepších staveb Česka. O titul Grand Prix Architektů bojují školy, byty i nádraží
Od horské chalupy přes dostupné bydlení a školy až po nádraží Praha-Bubny nebo Horáckou multifunkční arénu. Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu zveřejnila 50 finalistů letošního 33. ročníku. O hlavní cenu, velkou modrou kostku, se utkají projekty z celé republiky. Vítězové budou vyhlášeni 26. října v pražském Cubex Centru.
Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu zveřejnila padesát finalistů letošního 33. ročníku. Výběr podle pořadatelů ukazuje současnou českou architekturu v celé její šíři – od velkých veřejných staveb a dostupného bydlení přes obnovu historických objektů až po krajinu, interiér, drobnou architekturu a experimentální projekty.
Interaktivní mapu s přihlášenými projekty najdete pod tímto odkazem.
Vítězové budou vyhlášeni 26. října 2026 na slavnostním večeru v pražském Cubex Centru. O výsledcích rozhodne pětičlenná mezinárodní porota, která bude finálové projekty v České republice posuzovat od 23. do 26. října.
Nejvíc finalistů je mezi novostavbami
Nejpočetnější kategorií jsou novostavby, kterých se do finále dostalo 23. Mezi nimi jsou například Horská chalupa Na Kukačkách, Vila Jevany, Dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou, Základní škola Šeberov, Smuteční síň Doubravčice, bytový dům Diorit, Mateřská škola Fulnek, Rezidence Pekárenský dvůr nebo nádraží Praha-Bubny.
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Do stejné kategorie se dostala také Horácká multifunkční aréna, Základní škola VIDA, parkovací dům U Stadionu, Mateřská škola Vokovická, Domov seniorů v Novém Bydžově, Rodinný dům v Praze-Klánovicích nebo Lávka na ulici Novosady v Novém Jičíně.
Rekonstrukce mají ve finále 13 zástupců. Patří mezi ně například Metro Českomoravská, rekonstrukce Žitného mlýna Boršov, rekonverze pivovaru Kralupy nad Vltavou, obnova hradu a zámku Bečov nad Teplou, rekonstrukce radnice v Přerově nebo kulturní centrum CO.LABS.
Od rodinných domů po křišťálové varhany
Dalších pět finalistů soutěží v kategorii architektonický design, drobná architektura a kreativní práce v architektuře. Do výběru se dostala například Expozice Tóry v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Vyhlídka Chlum v Bílině nebo Křišťálové varhany do katedrály svatého Víta.
Čtyři projekty soutěží v kategorii bydlení, tři v krajinářské architektuře. Jednoho finalistu má kategorie interiér a jednoho urbanismus. V posledně jmenované kategorii soutěží projekt Tatrapláň – Předprostor Technického muzea v Kopřivnici.
Kompletní informace o soutěži a jednotlivých projektech jsou k dispozici na www.grandprixarchitektu.cz a v projektové databázi grandprix.grandprixarchitektu.cz.
Finalisté jsou rozprostřeni po celé republice. Projekty pocházejí z Krkonoš, Plzně, Jihlavy, Brna, Přerova, Nového Jičína, Prahy i menších obcí.
O vítězích rozhodne mezinárodní porota
Předsedkyní poroty je francouzská architektka Sophie Berthelier, zakladatelka SBBT Architecture a členka Académie d’Architecture. Dalšími členy jsou architekt a pedagog Jakub Klaška, krajinářský architekt Keith French, slovenský architekt Branislav „Braňo“ Hovorka a slovinský architekt, pedagog a spoluzakladatel studia SADAR+VUGA Boštjan Vuga.
Porota udělí hlavní cenu Grand Prix Architektů – velkou modrou kostku a také Cenu za celoživotní dílo – velkou červenou kostku. V jednotlivých kategoriích budou rozdány i oborové ceny v podobě malých kostek. Součástí je také cena za šetrnou stavbu udělovaná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a cena za krajinářskou architekturu a zahradní tvorbu ve spolupráci s Českou asociací krajinářské architektury.
Finále doprovodí i festival
Ve stejný den se v Cubex Centru uskuteční také GPAF, Grand Prix Architektů Festival. Ten představí veřejnosti všechny soutěžní práce. Festival v Česku vznikl v roce 2019 po vzoru World Architecture Festival.
Grand Prix Architektů založila v roce 1993 profesorka Alena Šrámková. Za 33 let se do soutěže přihlásilo více než 4500 projektů. Smyslem ceny je podle pořadatelů každoročně představovat to nejlepší, co v české architektuře vzniká.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.