Heimstaden Czech vydělal 5,5 miliardy. V Česku má skoro 40 tisíc bytů
Největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení v Česku dál výrazně vydělává. Heimstaden Czech loni zvýšil čistý zisk na 5,51 miliardy korun a tržby z pronájmu a služeb nájemníkům na 5,64 miliardy. Firma vlastní zhruba 40 tisíc bytů, převážně bývalých hornických bytů po OKD, ve kterých žije asi 75 tisíc lidí.
Největší soukromý pronajímatel bytů v Česku dál zvyšuje výnosy i zisk. Společnost Heimstaden Czech loni utržila z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům 5,64 miliardy korun, meziročně o 199,3 milionu více. Náklady na poskytované služby a provoz nemovitostí naopak klesly o 105,2 milionu na 2,15 miliardy korun.
Čisté tržby z pronájmu tak vzrostly o 304,5 milionu na 3,53 miliardy korun. Ještě výrazněji se zlepšil hospodářský výsledek. Čistý zisk z investic do nemovitostí se zvýšil z předloňských 3,36 miliardy na 4,35 miliardy korun. Celkový čistý zisk firmy pak dosáhl 5,51 miliardy korun, zatímco o rok dříve činil 4,49 miliardy.
Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
Student je nejlepší nájemník, říká šéf Century 21 Tomáš Jelínek
Reality
Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
Desítky tisíc bytů
Heimstaden Czech vlastní přibližně 40 tisíc bytů a patří tak s velkým odstupem mezi největší hráče na českém trhu nájemního bydlení. Většina jeho portfolia se nachází v Moravskoslezském kraji a tvoří ji především někdejší hornické byty po OKD. V bytech společnosti žije zhruba 75 tisíc nájemníků. Od roku 2020 je česká firma součástí skandinávské nadnárodní skupiny, která patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě.
Podle jednatelů Przemyslawa Orchowicze a Karly Tešnarové byl rok 2025 z pohledu firmy poměrně stabilní. Inflace podle nich zůstala relativně klidná a nedošlo ani k výrazným výkyvům cen tepla nebo energií.
„Pokračovali jsme ve významných investicích do našeho rozsáhlého nemovitostního portfolia. Oproti předchozímu období jsme zaznamenali navýšení tržeb z pronájmu o 5,3 procenta, díky čemuž mohly být vyčleněny značné finanční prostředky na údržbu a správu našeho bytového portfolia i na zmíněné investiční projekty,“ uvedli jednatelé.
Rekonstrukce za téměř dvě miliardy
Do rekonstrukcí a renovací bytového fondu Heimstaden loni investoval přibližně 1,8 miliardy korun. O rok dříve to bylo zhruba 2,1 miliardy. Peníze šly například do oprav střech a vnitřních rozvodů, výměny výtahů, úprav společných prostor i rekonstrukcí jednotlivých bytů.
Firma zároveň pokračovala v poskytování ubytování rodinám z oblastí zasažených válkou. „Nadále jsme zajišťovali ubytovací kapacity pro rodiny z válkou zasaženého regionu a pomáhali jim najít bezpečný a stabilní domov. Úzká spolupráce s ministerstvem vnitra umožnila cílenou podporu 65 nejzranitelnějších rodin,“ uvedlo vedení společnosti.
Průměrné spotřební výdaje českých domácností loni dosáhly 216 214 korun na osobu, tedy přibližně 18 tisíc korun měsíčně. Největší část rozpočtu připadla na bydlení, energie a potraviny. U domácností důchodců tyto nezbytné položky ukrojily dokonce 55 procent všech spotřebních výdajů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Kam mizí peníze Čechů? Skoro polovinu sežere bydlení a jídlo
Názory
Průměrné spotřební výdaje českých domácností loni dosáhly 216 214 korun na osobu, tedy přibližně 18 tisíc korun měsíčně. Největší část rozpočtu připadla na bydlení, energie a potraviny. U domácností důchodců tyto nezbytné položky ukrojily dokonce 55 procent všech spotřebních výdajů, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Dnešní Heimstaden Czech má kořeny v někdejší společnosti RPG Byty. Ta získala bývalé hornické byty od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, která je koupila v roce 2004 společně s OKD. Privatizační smlouva obsahovala závazek, podle něhož měly být byty při případném prodeji přednostně nabídnuty nájemníkům za netržních podmínek.
K prodeji jednotlivých bytů ale nedošlo. V roce 2015 změnila majitele celá společnost a dostala se do rukou investičních fondů. Od nich ji po pěti letech koupila skupina Heimstaden.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.