Hana Vasyletnyk převzala v Táboře ocenění Visa Czech Top Shop v kategorii Česko platí kartou
V obchodním domě Dvořák v Táboře jsme ke konci září předali ocenění za 1. místo v rámci projektu Visa Czech Top Shop za 1. pololetí 2026 v kategorii Česko platí kartou. To převzala majitelka prodejny Hana Vasyletnyk, která zde teprve letos v květnu otevřela prodejnu dámské a pánské módy – MAISON Atelier. Za mladou značkou přitom stojí silný osobní příběh, rodinná spolupráce a důraz na kvalitní zákaznický servis.
Za vznikem prodejny stojí rozhodnutí Hany Vasyletnyk udělat po náročném životním období výraznou změnu. Zkušenosti z prodeje konfekce získala již v předchozích zaměstnáních, a tak sen otevřít si vlastní prodejnu díky podpoře rodiny se stal na jaře roku 2026 skutečností.
Původní představa byla především dámská móda. Když ale Hana Vasyletnyk přišla na prohlídku prostor v OD Dvořák v Táboře, zjistila, že prodejna má dlouholetou tradici pánské módy. Předchozí provozovatelka jí tehdy při rozhovoru naznačila, že by byla škoda tuto část nabídky úplně opustit. Právě tato myšlenka ji přivedla k úvaze, zda původní koncept nerozšířit. Z plánované dámské prodejny tak postupně vznikl koncept, který dnes propojuje dámskou i pánskou módu.
Pánská móda šitá v České republice
U pánského sortimentu přitom majitelé nechtěli jít cestou běžného dovozu. Hledali výrobce, který by dokázal nabídnout kvalitní materiály a současně respektovat jejich představu o tom, jak má moderní pánské oblečení fungovat v každodenním životě. Paní Vasyletnyk měla poměrně jasné zadání: například sako by mělo zvládnout běžný pracovní den, cestu autem i obchodní schůzku, nemělo by se snadno mačkat a jeho materiál musí být pohodlný a příjemný i při delším nošení. Výsledkem je pánská kolekce šitá pod vlastní značkou MAISON na severní Moravě. Majitelka se s výrobcem podílí na designu detailů, ať už se jedná o podšívky nebo knoflíky.
Dámská část sází i na prémiovou módu
Dámský sortiment má jiný charakter. Vedle běžněji využitelné módy zde zákaznice najdou také prémiové italské modely určené například na plesy, promoce, návštěvu divadla nebo další společenské příležitosti. V nabídce jsou šaty, overaly, kostýmky, saka, kalhoty nebo halenky. Část kolekce přitom umožňuje kombinovat slavnostnější kousky i do méně formálních outfitů.
Prodejna jako rodinný projekt
Začátku podnikání fandila celá rodina, což je vidět i přímo v interiéru. Manžel paní Vasyletnyk, který pracuje v automobilovém průmyslu jako programátor strojů, vyrobil některé regály i venkovní logo prodejny a společně také řešili, jak relativně malý prostor využít co nejefektivněji. „Mám podporu hlavně v rodině, u tatínka a manžela,“ říká Hana Vasyletnyk. Právě rodinná spolupráce je jedním z prvků, které dávají prodejně osobitý charakter. Interiér navíc stále není definitivně dokončený a majitelé plánují jeho další postupné úpravy.
Platba kartou jako samozřejmá součást zákaznického zážitku
Prodejna se zapojila do programu Česko platí kartou a pro přijímání bezhotovostních plateb využívá řešení KB SmartPay. Majitelé, kteří jsou klienty Komerční banky, přes podnikatelského poradce získali propojení s KB SmartPay a instalaci platebního terminálu přímo v prodejně. Možnost pohodlně zaplatit kartou je zde vnímána jako přirozená součást celkového servisu. Právě zákaznický zážitek byl také rozhodující při hodnocení v projektu Visa Czech Top Shop.
Nejlepší zákaznický zážitek v kategorii Česko platí kartou
Prodejna Hany Vasyletnyk uspěla v hodnocení zákaznického zážitku prováděném v rámci projektu Visa Czech Top Shop a stala se vítězem za 1. pololetí 2026 v kategorii Česko platí kartou. Hodnocení pracuje s devíti kritérii. Úspěch je o to zajímavější, že prodejna byla v OD Dvořák otevřena teprve v květnu letošního roku.
Diplom Haně Vasyletnyk předali Jiří Beran z INSTORE CONSULTING a regionální manažerka KB SmartPay Dita Kokštejnová přímo v její prodejně v Táboře. „Mám velkou radost, že jsme dnes v kategorii Česko platí kartou ocenili prodejnu, která prodává konfekci vyrobenou u nás v Česku, respektive na severní Moravě,“ uvedl Jiří Beran, Managing Partner pořádající agentury INSTORE CONSULTING.
Tímto oceněním se prodejna MAISON Atelier stala jedním ze dvou finalistů kategorie Česko platí kartou 2026, jejíž vítěz bude vyhlášen 23. března 2027 při celostátním slavnostním setkání v Praze.
Hana Vasyletnyk tak pokračuje dál a její příběh ukazuje, že i nová, lokální prodejna může během několika měsíců vybudovat místo, kde se propojuje osobní přístup, kvalitní móda, rodinné podnikání a moderní způsob obsluhy zákazníka.