Byt je malý? Český vynález z něj na povel vysune další místnost
Byty se zmenšují, práce z domova ale nezmizela. Český architekt Vojtěch Kolínský proto navrhl něco mezi pracovnou, akustickou kapslí a vestavěným nábytkem. Fuseboox se na povel vysune do místnosti, vytvoří uzavřený prostor pro práci, nahrávání nebo chvíli klidu a po použití zase zmizí ve stěně.
Samostatná pracovna je v městském bytě stále větší luxus. Metry čtvereční jsou drahé a domácnost přitom musí často zvládnout několik funkcí najednou. Být místem pro bydlení, práci, videohovory, odpočinek i soukromí. Architekt Vojtěch Kolínský na tuto situaci reagoval poměrně radikálně. Místo další místnosti vytvořil místnost, která existuje jen tehdy, když ji člověk potřebuje. Český koncept se nyní poprvé představuje na pražském Designbloku.
Fuseboox je vestavný modul integrovaný přímo do interiéru. Na požádání se automaticky vysune do prostoru a vytvoří uzavřenou akusticky izolovanou kabinu. Po skončení práce se zase zasune a místnost vrátí původnímu využití. Svým principem může připomenout japonské kapslové bydlení nebo futuristické pracovní boxy. Český návrh ale neslouží ke spaní a není samostatně stojící budkou. Je navržen jako součást architektury bytu.
„Byty se mohou zmenšovat, ale naše potřeba mít prostor, kde se můžeme soustředit, pracovat a tvořit, se nezměnila,“ vysvětluje Kolínský.
Jedna kapsle, tři podoby
Celý princip stojí na třech režimech. V otevřené poloze funguje Fuseboox jako pracovní místo propojené se zbytkem interiéru. Po uzavření se promění v samostatný prostor odstíněný od okolního hluku. A když není potřeba, celý modul zmizí a uvolní místnost pro běžný provoz.
Právě tato schopnost „zmizet“ je na návrhu nejzajímavější. Běžné domácí pracovní boxy totiž řeší nedostatek soukromí za cenu toho, že natrvalo zaberou několik metrů čtverečních. Tady má jeden prostor sloužit několika různým účelům podle denní doby. Je to vlastně obrácená logika tradičního bytu. Místo aby každá činnost měla vlastní pokoj, jeden pokoj průběžně mění svou funkci.
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Uvnitř má být ticho jako ve studiu
Nejde přitom jen o skládací pracovní stůl schovaný ve skříni. Modul má vlastní ventilaci, nastavitelné osvětlení a vícevrstvou akustickou konstrukci. Ta má omezovat rezonance a dozvuk uvnitř a zároveň snižovat množství zvuku, který proniká dovnitř i ven. Podle autorů má být prostor vhodný nejen pro soustředěnou práci a videohovory, ale také pro nahrávání hlasu či hudby a další činnosti, při nichž záleží na kvalitě zvuku.
Automatický mechanismus zajišťuje vysouvání a zasouvání celé konstrukce. Materiály a povrchy lze zároveň upravovat podle konkrétního interiéru, takže modul nemá působit jako dodatečně vložená kancelářská budka.
Místo většího bytu chytřejší byt
Právě tady se z designové kuriozity stává zajímavější architektonická otázka. Jestliže jsou metry čtvereční ve velkých městech stále cennější, nemusí být jedinou odpovědí stavět větší byty. Jednou z cest může být také navrhovat interiér tak, aby stejná plocha zvládla během dne několik různých funkcí.
Fuseboox tuto myšlenku žene téměř do krajnosti. Pracovna nevzniká tím, že jí v dispozici vyhradíme deset metrů čtverečních. Objeví se jen na dobu, kdy je potřeba. Až práce skončí, nezůstane po ní v pokoji ani samostatná kancelářská kabina.
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