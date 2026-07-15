OBRAZEM: Soul u Masarykova nádraží. The Kimchi sází na autentické jídlo i výrazný interiér
V sousedství pražského Masarykova nádraží vznikla restaurace The Kimchi, která propojuje korejský street food, osobní příběh majitelů a interiér inspirovaný energií současného Soulu. Architekti ze studia SOA vytvořili prostor, v němž je příprava jídla součástí zážitku a kde rychlé občerstvení získává promyšlenou vizuální identitu.
Na místě někdejší cukrárny v blízkosti Masarykova nádraží dnes voní korejská kuchyně. Restaurace The Kimchi částečně navazuje na původní prostorové uspořádání provozovny, její atmosféra je však zcela nová. Výrazné barvy, otevřená kuchyně a grafické motivy odkazující ke korejské kultuře proměnily bývalou cukrárnu v současné městské bistro.
Za podnikem stojí manželský pár z Koreje, pro nějž restaurace není pouze obchodním projektem. Je také osobní záležitostí a přirozenou součástí každodenního života. Do Prahy chtěli přinést podobu korejského street foodu, jakou sami považují za autentickou – rychlou a dostupnou, zároveň však čerstvou, kvalitní a připravovanou s maximální pečlivostí.
Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.
RECENZE: Francouzská michelinská kuchyně v srdci Šumavy. Nebespán je největším překvapením Kašperských Hor
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Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.
Omezený počet porcí jako součást konceptu
Základem provozu je každodenní příprava čerstvých surovin. Jednotlivá jídla proto vznikají pouze v omezeném množství. Co by v jiném podniku mohlo působit jako provozní omezení, se zde stává součástí identity restaurace.
Ambiente už nechce čekat na hotové absolventy. Chystá vlastní střední školu pro gastronomii a reaguje tím na problém celého oboru. Restauracím chybějí lidé, kteří zvládnou tempo, tlak a realitu provozu.
Kuchař už není jen člověk u pánve. Ambiente chystá školu pro novou generaci gastra
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Ambiente už nechce čekat na hotové absolventy. Chystá vlastní střední školu pro gastronomii a reaguje tím na problém celého oboru. Restauracím chybějí lidé, kteří zvládnou tempo, tlak a realitu provozu.
Host dostává jídlo připravené v daný den a zároveň má pocit, že nenavštěvuje anonymní řetězec, ale osobní podnik, jehož majitelé mají kontrolu nad celým procesem. Rychlost fast foodu se zde nespojuje s uniformitou, ale s čerstvostí a bezprostředností.
Tomu odpovídá také organizace kuchyně. Provoz je rozdělen do dvou navazujících částí. V zázemí probíhá příprava surovin a předpříprava pokrmů, zatímco jejich finální dokončení se odehrává u výdejního pultu přímo před očima návštěvníků.
Otevřená část kuchyně podporuje rychlý provoz, ale současně posiluje kontakt mezi hostem a kuchaři. Příprava jídla se tak stává součástí návštěvy a pomáhá vytvářet atmosféru typickou pro pouliční gastronomii.
Korejská tradice v rytmu současného Soulu
Vizuální a funkční podoba restaurace vznikala ve spolupráci architektů ze studia SOA, grafického designéra a samotných majitelů. Výsledkem není doslovná stylizace tradiční korejské restaurace, ale současný interiér, který kombinuje odkazy na kulinářskou tradici, popkulturu a energii velkoměsta.
Hlavním motivem prostorového i grafického řešení je dynamická vlnovka volně inspirovaná korejskou vlajkou. Objevuje se na exteriérovém poutači, výdejním pultu i v grafice na stěnách. Jednotlivé prvky díky ní působí jako součást jednoho vizuálního systému.
Interiér pracuje také se silnými barevnými kontrasty. Modrá barva sjednocuje stoly, lavici, obklady i detaily osvětlení. Doplňuje ji červená spára v rastru bílých obkladů a oranžová strukturovaná mříž zavěšená nad pultem.
Právě barevnost dodává relativně malému prostoru energii a hloubku. Současně vytváří snadno rozpoznatelnou identitu, která funguje nejen uvnitř restaurace, ale také směrem do rušného okolí nádraží.
Fast food jako architektonický zážitek
The Kimchi nabízí několik způsobů, jak prostor využít. Návštěvníci si mohou sednout k výlohám a sledovat dění v ulici, využít společný betonový stůl nebo si jídlo jednoduše odnést s sebou.
Rozdílné typy sezení odpovídají tempu lokality. Restaurace může fungovat jako rychlá zastávka cestou na vlak či do kanceláře, stejně jako místo pro delší neformální setkání.
Projekt ukazuje, že i provoz založený na rychlém občerstvení může nabídnout výrazný architektonický zážitek. The Kimchi spojuje rychlost městského stravování s otevřeností kuchyně, čerstvými surovinami a osobním příběhem svých majitelů.
Výsledkem je restaurace, která nestaví pouze na exotice korejské kuchyně. Její síla spočívá především v důsledně propojeném konceptu, v němž jídlo, provoz, grafika i architektura tvoří jeden celek.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.