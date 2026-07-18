Britové mají pokračovat v těžbě ropy u Skotska. Nový premiér otevírá citlivé téma
Nový britský premiér Andy Burnham má krátce po nástupu oznámit plán, který znovu otevře otázku těžby ropy a plynu v Severním moři. Podle BBC se debata soustředí hlavně na ložiska Rosebank a Jackdaw u skotského pobřeží. Téma je citlivé i uvnitř Labouristické strany, která ve volebním programu slíbila nevydávat nové licence, zároveň ale čelí tlaku průmyslu, odborů i části vlastních poslanců.
Nový britský premiér Andy Burnham se krátce po nástupu do čela vlády chystá otevřít jedno z nejcitlivějších témat britské energetiky: další těžbu ropy a plynu v Severním moři. Podle serveru BBC má v pondělí představit plány, které se budou týkat pokračování těžby u skotského pobřeží.
Debata se má soustředit hlavně na dvě ložiska, Rosebank a Jackdaw. Jejich rozvoj schválily úřady v letech 2022 a 2023 ještě za předchozí konzervativní vlády. V roce 2025 však soud povolení na základě žaloby zrušil.
Burnhamův krok je politicky citlivý. Labouristická strana ve svém volebním programu z roku 2024 slíbila, že nebude vydávat nové licence na těžbu ropy a plynu. Zároveň se ale zavázala respektovat už schválená povolení. Právě kolem toho se nyní vede spor.
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Ropa rozděluje labouristy
Podrobnosti nového plánu zatím nejsou známé. Energetická politika se ale uvnitř Labouristické strany stává stále výbušnějším tématem.
Část labouristických poslanců volá po pružnějším přístupu. Tvrdí, že při odklonu od ropy a zemního plynu musí vláda chránit pracovní místa, průmyslové regiony a zároveň hlídat ceny energií.
Jiní labouristé naopak podporují dosavadní přístup strany. Podle nich je rozvoj obnovitelných zdrojů klíčem k větší energetické bezpečnosti i ke zmírnění dopadů klimatické změny.
Významnou roli v debatě může sehrát Ed Miliband, současný ministr pro energetiku, který má podle dosavadních očekávání získat důležité místo i v Burnhamově vládě. Miliband dlouhodobě hájí postoj uvedený ve volebním programu labouristů. Licenci pro Rosebank už dříve označil za „klimatický vandalismus“.
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Tlak průmyslu i odborů
Burnham zároveň čelí tlaku ropného a plynárenského průmyslu i odborů. Spolu s dalšími labouristickými poslanci tento týden obdržel dopis, jehož signatáři vyzývají k podpoře těžby v Severním moři.
Podle nich by podpora sektoru ukázala, že vláda stojí za průmyslovou výrobou i za regiony, které dlouhodobě zajišťovaly energetické potřeby země.
Plán pro Severní moře má být součástí širšího balíku opatření, s nimiž chce Burnham po nástupu do úřadu přijít. Patřit mezi ně mají také návrhy na převedení vodárenských a energetických společností pod veřejnou kontrolu nebo nový program výstavby obecních bytů.
Burnham tak hned na začátku svého premiérství vstupuje do sporu, v němž proti sobě stojí klimatické závazky, pracovní místa, ceny energií a budoucnost britského průmyslu.
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