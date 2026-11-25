Varšava láká české miliardy. Penta tam postaví kancelářskou věž
Developerská skupina Penta Real Estate rozšiřuje své působení do Polska. Ve Varšavě připravuje výstavbu více než stometrové kancelářské budovy za 4,9 miliardy korun. Projekt se 25 podlažími má být dokončen v roce 2030. Penta se tak zařadí mezi další developery z Česka, kteří na polském trhu rozvíjejí své investice.
Developerská společnost Penta Real Estate vstupuje na polský trh s projektem Vibe II. Od belgické skupiny Ghelamco získává ve Varšavě pozemek s pravomocným stavebním povolením pro více než stometrovou kancelářskou budovu. Investice má dosáhnout přibližně 200 milionů eur, tedy 4,9 miliardy korun. Stavět se má začít ve druhé polovině roku 2027, dokončení je plánováno na rok 2030. Samotná transakce má být završena letos v prosinci.
Nová věž vyroste poblíž stanice metra Rondo Daszyńskiego v oblasti, která se proměnila v jedno z hlavních obchodních center Varšavy. Nabídne 25 nadzemních podlaží, více než 36 tisíc metrů čtverečních kanceláří, obchodní prostory a zhruba 350 parkovacích míst.
„Po Londýně tak během jediného roku otevíráme další realitní trh a potvrzujeme naši ambici vybudovat silnou evropskou developerskou skupinu. Nechceme přitom zůstat u jediné investice,“ uvedl generální ředitel Penta Real Estate David Musil. Společnost plánuje ve Varšavě posílit vlastní tým a hledat další příležitosti v kancelářském i rezidenčním developmentu.
Polsko láká stále více českého kapitálu
Penta není jediným developerem z Česka, který v Polsku vidí příležitost k růstu. Výrazně tam expanduje také skupina Crestyl, která prostřednictvím společnosti Spravia staví rezidenční projekty ve Varšavě, Krakově, Poznani, Gdaňsku, Vratislavi a Gdyni. Letos pro svůj polský byznys získala financování 165 milionů eur od fondů spravovaných americkou investiční společností Apollo Global Management.
Na polském trhu působí rovněž UDI Group, která ve Varšavě rozvíjí rezidenční projekt Ursus Classic. V červnu 2026 zahájila jeho další etapu s více než 560 byty. Silnou pozici má také česká skupina Accolade, zaměřená na průmyslové nemovitosti. Podle údajů z října 2026 spravovala v Polsku již 34 průmyslových parků. Pro české developery je polský trh atraktivní nejen svou velikostí, ale také předvídatelnějším a rychlejším povolováním staveb než v Česku.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.