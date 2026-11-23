Luxus ve 27. patře. Scott.Weber a Reico promění vrchol City Tower v prémiové kanceláře
Nové centrum ve 27. podlaží City Tower na ploše čtrnáct set metrů. Privátní kanceláře, prémiové meetingové a eventové prostory s panoramatickým výhledem na Prahu. S recepcí, baristou, gastronomií a osobní péčí klientského týmu. Společnost Scott.Weber Workspace, která se věnuje coworkingu, připravuje na vrcholu City Tower své v pořadí osmnácté centrum s názvem Horizon27.
Za projektem stojí spojení dvou významných hráčů českého realitního trhu. Fond Reico patří mezi nejvýznamnější investory do komerčních nemovitostí, Scott.Weber Workspace je lídrem českého trhu flexibilních kancelářských a eventových prostor s podílem téměř čtyřiceti procent.
Ambicí obou partnerů je využít atraktivní polohu 27. podlaží City Tower k vytvoření výrazné byznysové adresy v Česku. Horizon27 vznikne jako celodenní destinace pro práci, obchodní jednání, reprezentaci firmy i eventy. Klienty i jejich hosty přivítá concierge recepce a klientský tým, o každodenní komfort se postarají barista, gastronomie a podle potřeb také catering na míru.
Zázemí doplní Business Lounge, vybavené kuchyně a další služby, díky nimž se firmy mohou soustředit na svůj byznys místo každodenního provozu kanceláře. Horizon27 nabídne také kurátorovaný program propojující práci, osobní rozvoj, wellbeing a komunitu. Počítá s byznysovými a networkingovými setkáními, odbornými workshopy, vzdělávacími akcemi, kulturními formáty i gastronomickými zážitky.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Celý ekosystém
„Program je pro nás stejně důležitý jako samotný prostor. Dává lidem důvod se potkávat, přináší nové kontakty a inspiraci a pomáhá firmám vytvářet prostředí, do kterého se rádi vracejí jejich klienti, obchodní partneři i zaměstnanci,“ říká Tereza Jacinová ze Scott.Weber Workspace.
Jedním z hlavních benefitů Horizon27 bude také přístup do celé sítě Scott.Weber Workspace. Klienti tak nezískají pouze kancelář na jedné prémiové adrese, ale možnost využívat další lokality, zasedací a eventové prostory, služby a komunitní program napříč sítí. Horizon27 tak propojí exkluzivitu jedné adresy s flexibilitou celého ekosystému Scott.Weber.
Scott.Weber Workspace je největším poskytovatelem prémiových pracovních a eventových prostor v republice. V osmnácti lokalitách nabízí 8 500 pracovních míst na ploše 67 tisíc metrů. Společnost založil v roce 2009 Adam Zvada a dnes ji společně s Lenkou Zvadovou rozvíjí jako rodinnou firmu.
Systém emisních povolenek ETS2 se silně dotkne trhu s nemovitostmi. Mají začít platit od ledna roku 2028, což je z pohledu nemovitostního trhu krátká doba. „Skokově zdraží energie pro všechny, kteří používají uhlí nebo plyn,“ říká Tomáš Jelínek, šéf české pobočky realitní kanceláře Century 21.
Emisní povolenky prodraží provoz starších rodinných domů, říká Jelínek z Century 21
Reality
Systém emisních povolenek ETS2 se silně dotkne trhu s nemovitostmi. Mají začít platit od ledna roku 2028, což je z pohledu nemovitostního trhu krátká doba. „Skokově zdraží energie pro všechny, kteří používají uhlí nebo plyn,“ říká Tomáš Jelínek, šéf české pobočky realitní kanceláře Century 21.
Brno se stává stále zajímavějším cílem investorů do nájemního bydlení. Ve městě je dnes v přípravě, výstavbě nebo provozu zhruba pět tisíc bytů v projektech institucionálního nájemního bydlení a další hráči se na moravský trh teprve chystají. Potenciál podporuje vysoký podíl nájemníků, velké množství studentů i rostoucí nedostupnost vlastního bydlení.
Lepší svobodárna za 20 tisíc měsíčně? To je Brno. A pražští investoři chtějí být u toho
Reality
Brno se stává stále zajímavějším cílem investorů do nájemního bydlení. Ve městě je dnes v přípravě, výstavbě nebo provozu zhruba pět tisíc bytů v projektech institucionálního nájemního bydlení a další hráči se na moravský trh teprve chystají. Potenciál podporuje vysoký podíl nájemníků, velké množství studentů i rostoucí nedostupnost vlastního bydlení.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.