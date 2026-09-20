Ministři za Motoristy v pondělí rozpočet podpoří. Větší úspory chceme příští rok, řekl Macinka
Ministři za Motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu pro příští rok. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl předseda strany Petr Macinka. Na dohodě ze čtvrtka se nic nezměnilo, doplnil. Nespokojenost budí výsledek jednání o rozpočtu u některých poslanců hnutí SPD, řekl předseda uskupení Tomio Okamura. Ministři za SPD na vládě nicméně návrh podpoří, dodal.
O plánované schůzce s Macinkou informoval premiér s tím, že chce během jednání hájit rozpočet kapitoly školství, ke které mají Motoristé výhrady. Jak schůzka dopadla v tomto směru, Macinka nesdělil.
Na Facebooku Babiš ráno také řekl, že vláda v pondělí rozpočet schválí. Motoristé a druhý menší partner hnutí ANO – SPD – požadovali v uplynulých dvou týdnech snížení schodku, který má podle návrhu dosáhnout 389 miliard korun.
ANO, SPD a Motoristé našli kompromis, který má otevřít cestu ke schválení rozpočtu na příští rok. Schodek 389 miliard korun klesne jen o jednotky miliard, další úspory mají přijít až později. Součástí dohody je i konec debaty o karenční době, vyšší důchody a zachování obranných výdajů.
Žádný velký řez. Schodek rozpočtu klesne jen o pár miliard
Politika
ANO, SPD a Motoristé našli kompromis, který má otevřít cestu ke schválení rozpočtu na příští rok. Schodek 389 miliard korun klesne jen o jednotky miliard, další úspory mají přijít až později. Součástí dohody je i konec debaty o karenční době, vyšší důchody a zachování obranných výdajů.
Ve čtvrtek se strany dohodly na úsporách v řádu jednotek miliard a legislativních úpravách tak, aby bylo možné výdaje státu snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Babiš zopakoval, že Česko je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě.
Někteří vládní koaliční poslanci váhají
S výší schodku ale nejsou spokojeni všichni koaliční poslanci. Místopředseda rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD) v televizi Prima připustil, že ve Sněmovně nemusí zvednout ruku pro vládní plán rozpočtu, pokud se schodek nesníží.
„Po jednání poslaneckého klubu SPD jsme vládním koaličním partnerům představili naše návrhy na úspory – snížení peněz na zbrojení o 7,5 miliardy korun a úplné zrušení dávek pro Ukrajince, což by přineslo úsporu 12 miliard korun, tedy celkem téměř 20 miliard korun,“ uvedl Okamura.
Motoristé přišli na jednání s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou s návrhy, které podle nich mohou snížit rozpočtový schodek o nejméně 20 miliard korun. Ministryně financí ale jejich očekávání výrazně zchladila: v návrhu vidí prostor spíš jen pro úspory v nižších jednotkách miliard. Dohoda zatím nevznikla a koaliční přetahovaná o deficit 389 miliard bude pokračovat v pondělí.
Motoristé přišli se škrty za 20 miliard. Schillerová jejich plán výrazně zchladila
Politika
Motoristé přišli na jednání s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou s návrhy, které podle nich mohou snížit rozpočtový schodek o nejméně 20 miliard korun. Ministryně financí ale jejich očekávání výrazně zchladila: v návrhu vidí prostor spíš jen pro úspory v nižších jednotkách miliard. Dohoda zatím nevznikla a koaliční přetahovaná o deficit 389 miliard bude pokračovat v pondělí.
„Koaliční partneři vyšli našim návrhům vstříc pouze částečně, což budí nespokojenost u některých našich poslanců, čemuž rozumím," dodal Okamura. Mezi důvody, proč v pondělí ministři za SPD návrh nicméně schválí, jmenoval dohodu na snížení sociálních dávek Ukrajincům o čtyři miliardy a to, že se chystané úspory v roce 2027 a 2028 nedotknou občanů.
I přes avizované snížení o jednotky miliard korun oproti návrhu bude rozpočet znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Podobu rozpočtu po pondělním schválení odešle vláda Sněmovně. Letošní rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun, v případě dodržení plánu to bude znamenat čtvrtý nejhlubší deficit v historii země.