Z bývalé skládky má být hokejová megaaréna. Pardubické „vejce“ za 12,5 miliardy dostalo povolení
Bývalá skládka se má proměnit v jednu z největších hokejových arén v Evropě. Pardubické „vejce“ za 12,5 miliardy dostalo stavební povolení. Do haly se při hokeji vejde přes 22 tisíc lidí, na koncert až 25 tisíc.
Jeden z největších soukromých stavebních projektů v Pardubicích udělal další zásadní krok. Plánovaná multifunkční hokejová aréna v lokalitě Nová Cihelna získala stavební povolení. Za projektem stojí podnikatel Petr Dědek, majoritní vlastník hokejového Dynama. Investice má podle aktuálního odhadu dosáhnout 12,5 miliardy korun.
Stavební povolení se přitom netýká pouze samotné hokejové haly. Investor chce v areálu postavit také tréninkovou halu, hotel, parkovací dům a showroom. Součástí projektu jsou rovněž park, veřejná prostranství, komunikace, zásobovací dvory a podzemní parkování. Jednotlivé části areálu propojí také vyvýšená pěší platforma.
Dvanáct a půl miliardy za nový sportovní komplex
Původně investor počítal s nižší částkou, náklady ale postupně rostly. Aktuální odhad činí 12,5 miliardy korun. Za projektem stojí společnost MHAP, která je součástí skupiny D+D Group podnikatele Petra Dědka. Ten je zároveň majoritním vlastníkem HC Dynamo Pardubice.
Samotná aréna má mít při hokejových zápasech kapacitu přibližně 22 300 diváků. Při koncertech se může zvýšit až na 25 tisíc návštěvníků. Pokud se projekt uskuteční podle současných plánů, půjde o jednu z největších hokejových arén na světě.
Investor chce halu otevřít v roce 2029. Stavba měla podle březnového harmonogramu začít v létě 2026. Nyní, po získání stavebního povolení, se projekt dostává do fáze, kdy může příprava samotné výstavby pokračovat.
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Nebude to jen nový zimák
Architekti z Opočenský Valouch Architekti navrhli areál jako větší městský komplex, nikoli pouze jako hokejovou halu. Tvoří ho tři hlavní objekty, aréna, hotel a tréninková hala, které spojuje společná základna. Architekti mezi komplexem a plánovanou obytnou čtvrtí Nová Cihelna vytvořili zelený prstenec. Ten má fungovat jako přirozený filtr mezi novou obytnou zástavbou a sportovním areálem. Směrem k městu se samotná aréna rozšiřuje o další provozy. Návrh počítá mimo jiné s administrativou, ubytováním, muzeem a fanshopem.
Vedle hlavní arény vznikne také samostatná tréninková hala a hotel. Parkovací dům má stát co nejblíže napojení na nový obchvat I/36. Projekt počítá také s veřejným prostorem a parkem.
Architekti dali hale charakteristický vejčitý půdorys. Vychází z uspořádání hlediště kolem ledové plochy, které rozšířili o další provozy. Hlavní vstup orientovali směrem k městu. Naopak severní část areálu má sloužit především zaměstnancům, hráčům, účinkujícím a zásobování.
Fasádu tvoří systém hliníkových lamel, které překrývají prosklený obvodový plášť. Návrh pracuje také s velkou veřejně přístupnou platformou, která propojuje jednotlivé části areálu.
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Miliardový problém pod zemí
Významnou komplikací projektu je také samotné místo, kde má aréna vyrůst. V lokalitě se nachází stará skládka komunálního odpadu. Investor už v roce 2025 získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro její odstranění. Právě sanace skládky patřila k nejcitlivějším bodům jednání mezi investorem a městem.
Pardubice loni a letos řešily s investorem také podmínky plánovací smlouvy. Zastupitelstvo ji schválilo v květnu 2026 po téměř dvou letech jednání. Město podle schválené dohody nepřevezme náklady na sanaci staré skládky. Investor navíc podle informací města přebírá řadu povinností souvisejících s infrastrukturou.
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