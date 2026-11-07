Kdysi dar z lásky, později majetek oligarchů. Zámeček za miliony hledá nového pána
Kdysi svatební dar, později majetek čečenských miliardářů a dnes nemovitost hledající nového majitele. Uprostřed krušnohorských lesů nedaleko Karlových Varů se prodává historický lovecký zámeček Favorit. Rozlehlý areál s kaplí, hájovnou a tanečním sálem nabízí realitní kancelář Sotheby's International Realty.
Uprostřed lesů, na samotě nedaleko česko-německých hranic, stojí zámeček, jehož historie připomíná šlechtický román. Původně vznikl jako dar z lásky, po staletí sloužil aristokracii a později se proměnil v rekreační zařízení. V novodobé historii se dokonce dostal do vlastnického portfolia čečenských miliardářů spojovaných s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Nyní historické sídlo Favorit nedaleko Šindelové v Krušných horách opět hledá nového majitele.
Nemovitost nabízí realitní kancelář Czech Republic Sotheby's International Realty. Celý komplex zahrnuje šest objektů s užitnou plochou přibližně 2500 metrů čtverečních a pozemky o rozloze 2,2 hektaru. Vedle hlavního zámečku se zde nachází dům správce, hájovna, další budova pro personál, kaple a garáž. Historické interiéry se mohou pochlubit bohatou štukovou výzdobou, krbem nebo tanečním sálem.
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Realitní kancelář aktuální cenu veřejně neuvádí. Podle databáze Prázdné domy se však zámeček Favorit v květnu 2025 nabízel za 48,49 milionu korun. Zda stejnou částku požaduje současný majitel i nyní, není potvrzeno.
Historické sídlo přitom není na realitním trhu žádným nováčkem. Kupce hledalo již před více než patnácti lety. V roce 2011 se jeho nabídková cena podle dobových informací pohybovala až kolem 60 milionů korun. Od té doby se tak veřejně uváděná cena snížila o více než deset milionů.
Od šlechticů k čečenským miliardářům
Historie Favoritu sahá až do 18. století. Zdejší krajinu si oblíbila Marie Alžběta, rozená Kolovratová, manželka hraběte Františka Antonína Nostice. Ten pro ni nechal v roce 1769 vybudovat rokokový lovecký zámeček, který jí podle historických pramenů věnoval jako dar.
Dnešní podoba stavby je ovšem podstatně mladší. Původní zámeček byl na konci 19. století téměř zbořen a v letech 1904 až 1906 na jeho místě vyrostl nový reprezentativní komplex podle návrhu mnichovského architekta Emanuela Seidla.
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V majetku šlechtického rodu Nosticů zůstal Favorit až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován. Poté zde fungoval internát, učňovská škola a od padesátých let rekreační zařízení pro mládež. Po sametové revoluci se zámeček vrátil do soukromých rukou. V devadesátých letech zde fungovala také restaurace a pořádaly se svatby.
Pozoruhodná je také novodobá vlastnická historie zámečku. Favorit se v minulosti dostal do portfolia čečenských miliardářů, bratrů Mavlita a Musy Bažajevových, spojovaných s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po začátku války na Ukrajině se podle serveru Investigace.cz vlastnická struktura změnila a kontrolu nad společností, do jejíhož portfolia zámeček patřil, získal podnikatel z Kazachstánu.
Taneční sál, vlastní kaple a naprosté soukromí
Současná nabídka Sotheby's zdůrazňuje především historický charakter nemovitosti a její výjimečnou polohu. Zámeček stojí na samotě uprostřed lesů, přibližně 25 kilometrů od Karlových Varů. Okolní krajina Krušných hor poskytuje značnou míru soukromí, přesto zůstávají v dosahu města i spojení do Německa.
Historické interiéry si zachovaly řadu původních dekorativních prvků. Nechybějí zdobené stropy, krb, taneční sál ani věž s kapličkou. Spolu s dalšími budovami vytvářejí rozsáhlý areál, který by mohl sloužit jako reprezentativní soukromé sídlo nebo místo pro pořádání společenských akcí.
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Nemovitost podle realitní kanceláře prošla částečnou rekonstrukcí. Nového majitele však čeká rozhodnutí, jak s historickým komplexem dále naložit. Jednou z možností budoucího využití je podle Sotheby's přeměna areálu na hotelové či jiné komerční zařízení. Historické prostory, rozsáhlé zázemí a poloha uprostřed přírody by mohly oslovit například investora, který hledá nemovitost pro vznik luxusního hotelu nebo reprezentativního sídla.
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