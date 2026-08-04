Central Group loni prudce zvýšil zisk, Kunovský si vyplatí 105 milionů
Central Group Dušana Kunovského výrazně zvedl zisk i obrat. Mateřská společnost největšího českého rezidenčního developera loni vydělala 1,7 miliardy korun, meziročně o 169 procent více, a Kunovský si z ní vyplatí dividendu 105 milionů. Skupina zároveň prodala rekordních 1200 bytů a v Praze připravuje projekty pro zhruba 40 tisíc nových jednotek.
Největší český rezidenční developer Central Group loni zvýšil čistý zisk o 169 procent na 1,7 miliardy korun. Obrat pak skupina více než zdvojnásobila na 2,25 miliardy. Vyplývá to z výroční zprávy mateřské společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Váňové ale do koncernu patří i řada společností, pod které spadají konkrétní rezidenční projekty. Tržby a zisk developerské společnosti jako celku se tak reálně liší.
Jediným akcionářem Central Group je jednatel a předseda představenstva Dušan Kunovský. Ten na dividendě z mateřské společnosti získá 105 milionů korun, tedy o 45 milionů více než za rok 2024, kdy čistý zisk činil necelých 639 milionů korun.
Povolení běžného bytového domu v Praze dnes často trvá deset i více let, což omezuje nabídku a dál tlačí ceny bydlení vzhůru. Novela stavebního zákona je podle Michaely Váňové z Central Group důležitým krokem, skutečný výsledek ale ukáže až její provedení.
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Povolení běžného bytového domu v Praze dnes často trvá deset i více let, což omezuje nabídku a dál tlačí ceny bydlení vzhůru. Novela stavebního zákona je podle Michaely Váňové z Central Group důležitým krokem, skutečný výsledek ale ukáže až její provedení.
Rekordní prodeje
„Společnost Central Group v roce 2025 prodala rekordních 1200 nových bytů, přibližně o pětinu více než v předchozím roce. Zároveň nakoupila pozemky v sedmi pražských lokalitách pro 5300 nových bytů. Celkem nyní společnost připravuje zhruba 40 tisíc nových bytů v 60 lokalitách po celé Praze. V letošním roce pak dokončí přibližně 1600 nových bytů, což bude nejvíce v historii společnosti,“ sdělila Váňová.
Samotné tržby z prodeje výrobků a služeb společnosti v roce 2025 činily zhruba 600 milionů korun, do výše celkového obratu se ale propsaly výnosy z podílů. Z těch matka Central Groupu získala přibližně 1,6 miliardy korun, tedy přibližně třikrát až čtyřikrát více než v roce 2024. Nejvíce, tedy 850 milionů korun, tvořil výnos z Central Group 63. investiční. Ta zajišťuje stavební práce a prodej v projektech Rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín, HarfaLiving a Viladomy Počernice v Praze 9.
Developeři loni podle analýzy Central Group, Skanska Residential a Trigema prodali v Praze rekordních 7800 nových bytů. To bylo meziročně o 8,3 procenta více a o 350 bytů více než v dosud nejsilnějším roce 2021. Nejvíce se jich podle dat developerů prodávalo v Praze 9, kde jsou ceny nových bytů jedny z nejnižších v hlavním městě.
Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
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Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
Central Group založil Kunovský v roce 1994. Od roku 2008 společnost figuruje jako investor a v roce 2012 se stala akciovou společností. Zaměřuje se téměř výhradně na výstavbu v Praze a jejím okolí. Mezi dříve vystavěné projekty společnosti patří například komplex Metropole Zličín nebo Nové Zahradní Město a Rezidence Park Hostivař. Kunovský je podle žebříčku magazínu Forbes letos 13. nejbohatším Čechem. Hodnotu jeho majetku časopis odhaduje na 48 miliard korun, oproti loňskému roku se zvýšil o 10,5 miliardy.
Na konci loňského roku Central Group odložil zahájení výstavby zhruba 2000 bytů. Důvodem byly vysoké ceny stavebních prací a materiálů ze strany dodavatelů. Zástupci společnosti pak v lednu uvedli, že výstavbu připravovaných projektů by opět chtěli spustit do podzimu letošního roku. Do té doby by podle nich dodavatelé mohli snížit ceny minimálně o desetinu.
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