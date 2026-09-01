Bývalá vývařovna Škodovky padne. V Plzni místo ní vznikne přes 400 bytů
V Plzni začala demolice bývalé centrální vývařovny Škodovky, která kdysi zvládala připravit až 22 tisíc jídel denně. Developer BC Real na jejím místě postaví přes 400 bytů, park pro rezidenty a prostory pro obchody a služby. Samotná výstavba má začít počátkem příštího roku.
Plzeňský developer BC Real začal v Plzni bourat bývalou vývařovnu a jídelnu plzeňské Škodovky. Místo ní tam postaví přes 400 bytů. Tzv. centrální výrobna jídel v Korandově ulici, která vznikla na konci 80. let, skončila svůj provoz před 20 lety a od té doby byla prázdná. Dva měsíce se bude demolovat a pak hned navážou výkopy stavební jámy pro nový objekt, hotová bude do konce roku, řekl architekt a spolumajitel BC Realu Patrik Novák.
Hotovo má být za tři roky
„Do konce srpna tam byli ještě nájemci okolních pozemků na parkování. Dnes začíná oficiální demolice. Tento a příští týden tam najede velká technika, je tam už deponovaný bagr. Takže už to pojede poměrně rychle,“ uvedl. Samotná stavba bytového domu začne podle Nováka počátkem příštího roku. „Během podzimu nás čeká soutěž na výběr generálního dodavatele,“ řekl. Stavba potrvá až tři roky, protože půjde o velký monoblok, v jehož vnitrobloku bude park pro rezidenty. Úvodní studii i projekty bloku s parkováním pod zemí a prostory pro obchody a služby nakreslil plzeňský architekt Jiří Zábran.
Rozsáhlý pětipodlažní komplex škodovácké vývařovny a jídelny s plochou téměř 15 tisíc metrů čtverečních vznikl v letech 1986 až 1989. Měl sloučit menší výrobny jídel v hlavním areálu Škodovky. Zahrnoval kromě velkých kuchyní desítky kanceláří, zasedací místnosti i podzemní kryt civilní ochrany. Do roku 2003 tam pracovalo až 130 lidí, výrobna měla kapacitu až 22 tisíc jídel denně. Poté byl provoz omezován a v roce 2007 definitivně skončil. „Dům byl bez využití a předchozí vlastníci ho jen pronajímali na parkování a nebyla tam zásadní vize,“ uvedl Novák. BC Real, který objekt včetně pozemku odkoupil před pěti lety, hned začal připravovat bytový dům.
BC Real realizuje v Plzni řadu velkých bytových projektů, vždy spojených s prostory pro obchod a služby i kanceláře. Podle Nováka mají pomoci návratu rezidentů i podnikatelů do centra města. „Pro nás je velmi důležité, aby město mělo rezidenty v centru, kteří tam bydlí, a nebyl to vlastně jenom skanzen s kancelářemi, úřady a obchody, kde je mrtvo,“ uvedl.
BC Real už čtyři roky buduje novou čtvrť Nová Papírna u řeky Radbuzy blízko centra. Na desetihektarovém pozemku má vzniknout do roku 2032 zhruba 1500 bytů. Developer už předal 350 bytů a do konce roku dokončí dalších 180. S realitním fondem INVESTIKA staví pod náměstím Palác Anglické nábřeží s 205 byty, s plzeňským developerem InterCora připravuje stavbu polyfunkčního objektu a bytového domu mezi Těšínskou a Rokycanskou ulicí. První dům bude mít brzy stavební povolení, čistě bytový dům na nábřeží ještě čeká na přeložku elektrického vedení. V obou domech bude celkem asi 250 bytů. Dále připravuje na náplavce podél DEPO2015 tři bloky až se 600 byty. Do konce roku by měl developer s městem podepsat memorandum o kontribucích, zahájí práce na projektu.
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