Brownfield Avie se promění v novou čtvrť. Metropolitní plán chrání zeleň v Letňanech
Nový Metropolitní plán Prahy otevírá cestu k proměně nevyužívaných průmyslových areálů, aniž by město muselo rozšiřovat zástavbu do volné krajiny. Jednou z největších transformačních lokalit je bývalý areál Avie na pomezí Letňan a Čakovic. Na ploše 66 hektarů zde má postupně vzniknout čtvrť Avia City s bydlením, školami, službami, pracovními příležitostmi a přibližně 100 tisíci metry čtverečními veřejné zeleně.
Metropolitní plán Prahy, který nabyl účinnosti 1. září 2026, má zásadně ovlivnit další podobu metropole. Jednou z jeho priorit je využití brownfieldů a dalších transformačních území. Proměna nevyužívaných areálů umožňuje městu růst, aniž by se zástavba rozšiřovala do volné krajiny a zabírala další zeleň.
Rozvoj Prahy se tak nemá odehrávat pouze prostřednictvím nové výstavby na jejích okrajích, ale také oživováním území, která ztratila svůj původní účel. Často jde o bývalé průmyslové a výrobní areály uvnitř městské struktury, jejichž okolí je již napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu.
Z nevzhledného okolí nádraží má vzniknout čtvrť s byty, obchody a dvěma náměstími. Vítězný návrh slibuje pohodlnější přestupy i nový veřejný prostor. O termínu výstavby a její ceně ale investoři zatím nemluví.
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Z nevzhledného okolí nádraží má vzniknout čtvrť s byty, obchody a dvěma náměstími. Vítězný návrh slibuje pohodlnější přestupy i nový veřejný prostor. O termínu výstavby a její ceně ale investoři zatím nemluví.
Jejich postupná regenerace může být efektivnější než budování nových čtvrtí na zelené louce. Současně nabízí příležitost doplnit jednotlivé části Prahy o školy, služby, pracovní místa, veřejnou dopravu nebo místa pro sport a odpočinek.
Brownfieldů jsou v Praze desítky
Podle Národní databáze brownfieldů se v Praze nachází téměř 30 takových lokalit, jejich skutečný počet však bude pravděpodobně výrazně vyšší. Patří mezi ně menší opuštěné areály uvnitř městské zástavby i rozsáhlá transformační území na okrajích metropole.
Regenerace brownfieldů může působit jako katalyzátor dalšího rozvoje a přivést do jejich okolí významné veřejné i soukromé investice. Mezi nejznámější pražská transformační území patří Bubny-Zátory, Smíchov, Nákladové nádraží Žižkov, Rohanský ostrov nebo bývalý areál Avie v Letňanech.
Jejich přeměna na nové městské čtvrti probíhá postupně a vzhledem k rozsahu jednotlivých lokalit může trvat i několik desetiletí.
Areál Avie prochází sanací za 2,5 miliardy korun
Bývalý průmyslový areál Avie v posledních letech prochází rozsáhlou sanací, jejíž náklady dosahují 2,5 miliardy korun. Podle rozlohy jde o jeden z největších brownfieldů v České republice.
První zásadní etapa obnovy území již byla dokončena. Zahrnovala demolici nevyužívaných budov a odtěžení kontaminované zeminy. Nyní začíná druhá fáze, která se zaměří na sanaci podzemních vod.
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Na přibližně 66 hektarech uzavřeného průmyslového areálu má během následujících let v několika etapách vyrůst moderní městská čtvrť Avia City. Vedle bydlení nabídne také občanskou vybavenost a novou infrastrukturu.
Projekt má pomoci zvýšit nedostatečné kapacity škol a mateřských škol nejen v Letňanech a Čakovicích, ale i v dalších částech severní Prahy. Počítá rovněž s vytvořením podmínek pro prodloužení tramvajové trati do Letňan a dále k nádraží Čakovice.
Nová čtvrť nabídne školy, služby i veřejnou zeleň
„Avia City není jen o nové výstavbě, ale především o tom vrátit toto obrovské území zpět do života obyvatel. Po desetiletích, kdy areál zůstával z většiny uzavřený a jeho průmyslové využití postupně zanikalo, se znovu probouzí k životu,“ uvedl hlavní architekt společnosti Odien Martin Zítek.
Obyvatelé dnes musejí uzavřený areál objíždět. V budoucnu se má proměnit v prostupnou městskou čtvrť s bydlením, školami, službami a pracovními příležitostmi. Součástí projektu má být také přibližně 100 tisíc metrů čtverečních veřejné zeleně a parků.
„Čtvrť Avia City přitom naváže na industriální minulost areálu a propojí ji se současným městským životem. Právě takové proměny mohou Letňanům a Čakovicím pomoci dál růst, aniž by vznikaly izolované rezidenční zástavby bez potřebného zázemí,“ doplnil Zítek.
Nové veřejné prostory mají nabídnout možnosti pro odpočinek, sport i vzdělávání dětí v docházkové vzdálenosti.
Letňany a Čakovice se mají stát plnohodnotnou součástí města
Metropolitní plán může podle developerů pomoci Letňanům a Čakovicím překonat charakter rezidenčního okraje Prahy a postupně se proměnit v plnohodnotnou městskou oblast. Podobný potenciál mají i další městské části s rozsáhlými chátrajícími nebo nevyužívanými areály.
Transformace brownfieldů nemá znamenat pouze výstavbu bytů. Zahrnuje také vznik nových ulic, veřejných prostranství, škol, služeb, dopravního spojení a technické infrastruktury. Cílem má být celkové zvýšení kvality života v dané lokalitě.
Vzhledem k rozsahu těchto území však bude jejich proměna dlouhodobá. Výstavba i postupné začlenění nových čtvrtí do stávajícího města mohou trvat desítky let.
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