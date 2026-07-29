Brněnské Husovice čeká velká proměna. UDI Group postaví téměř 900 bytů
Na místě někdejšího průmyslového areálu v Husovicích vyrostou dva polyfunkční objekty s téměř 900 byty. Součástí projektu za tři miliardy korun budou také obchodní prostory, nové komunikace a rozsáhlá výsadba zeleně.
Developerská společnost UDI Group získala stavební povolení pro druhou etapu výstavby projektu Urban Park v brněnských Husovicích. Na místě někdejšího průmyslového areálu mezi ulicemi Husovická, Mostecká a Svitavská vybuduje téměř 900 bytů za přibližně tři miliardy korun. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Stavba má být dokončena do roku 2030.
Vzniknou dva polyfunkční objekty
„Práce na první etapě jsou v plném proudu a probíhají podle stanoveného harmonogramu. Projekt navazuje na dlouhodobou přípravu území a doplní rozvíjející se část Brna o nové bydlení, služby a kvalitní veřejný prostor. Součástí povolené stavby jsou dva polyfunkční objekty, úpravy veřejných prostranství, nové komunikace, rozsáhlá výsadba zeleně a spolupráce s městskou částí na revitalizaci přilehlého městského parku,“ uvedl Jakub Malý za developerskou společnost.
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Názory
Šest let existuje Pražská developerská společnost. Dostala do vínku obří městské pozemky, rozpočet ve výši desítek milionů korun ročně na provoz. Měla pro Prahu postavit tisíce bytů pro takzvané potřebné profese. Dosud nepostavila jediný byt, před týdnem se pochlubila prvním stavebním povolením pro projekt o 22 nájemních bytech. Nyní dostala pokutu od ÚOHS za smlouvy na právní služby bez tendru.
První etapa má být hotová v roce 2027
V první etapě už vzniká 236 bytů s kavárnou a obchodními prostory. Dokončeny by měly být v roce 2027. O tři roky později má skončit i stavba druhé etapy.
Skupina připravuje projekty za více než 60 miliard
UDI Group je mezinárodní developer původem z Česka, který realizuje rezidenční, kancelářské i průmyslové projekty v zemích střední Evropy a Latinské Ameriky. Aktuálně připravuje a staví projekty v hodnotě přesahující 60 miliard korun.
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Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
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