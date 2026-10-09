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newstream.cz Politika „Značně rozporuplná volba.“ Macinka se pustil do nové držitelky Nobelovy ceny za mír

„Značně rozporuplná volba.“ Macinka se pustil do nové držitelky Nobelovy ceny za mír

Petr Macinka
ČTK
ČTK, fry
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Ministr zahraničí Petr Macinka označil letošní Nobelovu cenu za mír pro jihoafrickou právničku Navi Pillayovou za „značně rozporuplnou volbu“. Podle něj jde spíš o lidskoprávní „aparátčici“ než mírovou aktivistku. Ocenění ostře kritizuje také Izrael.

Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů se ostře vymezil proti letošnímu rozhodnutí Nobelova výboru udělit cenu za mír jihoafrické právničce Navanethem „Navi“ Pillayové. Volbu označil za silné politické gesto a podle něj je značně rozporuplná. „Je to člověk, který se celý život pohybuje ve vysokém světě institucí, nikoli reálně v terénu. Typově tedy spíše lidskoprávní ‚aparátčice‘ než mírová aktivistka,“ uvedl Macinka.

Pillayová získala Nobelovu cenu za prosazování míru a mezinárodního práva. Nobelův výbor připomněl její působení u Mezinárodního trestního soudu a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu a vyzdvihl její dlouhodobou obhajobu mezinárodního právního řádu, spravedlnosti a lidské důstojnosti. Jihoafrická právnička byla také první nebělošskou soudkyní tamního nejvyššího soudu a působila ve vysokých funkcích OSN. Jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva například v roce 2010 kritizovala postavení Romů v Česku a na Slovensku.

Izrael ocenění ostře odmítá

Kontroverzi kolem letošní laureátky zesiluje její působení v čele nezávislé komise OSN pro lidská práva, která od roku 2021 vyšetřovala možné zločiny během bojů mezi Izraelem a palestinskými skupinami. Mandát komise zahrnoval dění v Pásmu Gazy i v Izraeli a Pillayová ji vedla až do odchodu do důchodu v roce 2025.

Komise loni dospěla k závěru, že Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu ve snaze zničit Palestince a že premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Joav Galant k tomuto jednání podněcovali. Izrael tato zjištění kategoricky odmítl. Jeho velvyslanec při OSN Daniel Meron označil zprávu za skandální a nepravdivou a izraelské ministerstvo zahraničí vyzvalo ke zrušení komise. Po oznámení letošní nositelky Nobelovy ceny pak izraelská diplomacie prohlásila, že ocenění legitimizuje nenávist vůči Izraeli.

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