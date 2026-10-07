Objevili, jak se molekuly „kopírují“. A patří jim letošní Nobelova cenu za chemii
Jejich objevy pomáhají vysvětlit jednu z velkých chemických záhad života a zároveň mají velmi praktické využití při výrobě léčiv, hnojiv nebo parfémů. Nobelovu cenu za chemii letos získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za průlomovou práci v oblasti asymetrické organické syntézy.
Nobelovu cenu za chemii pro rok 2026 získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai. Švédská akademie věd je ocenila za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Jejich práce podle akademie zásadně posunula možnosti chemie a pomáhá také při optimalizaci výroby léčiv, hnojiv či parfémů.
Výzkum obou vědců je zároveň důležitý pro pochopení homochirality, jedné z velkých záhad chemie. Jde o stav, kdy se určitá skupina molekul vyskytuje pouze v jedné prostorové orientaci.
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.
Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem
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Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.
Právě v živých organismech má tento princip zásadní význam. Aminokyseliny jsou například levotočivé, zatímco cukry pravotočivé.
Kagan ukázal, že i „nečistý“ katalyzátor může vytvořit čistý produkt
Pětadevadesátiletý Henri Kagan přišel v 80. letech minulého století s novým způsobem manipulace s chemickými reakcemi. Objevil takzvané nelineární efekty, při nichž může nečistý katalyzátor vytvářet velmi čistý produkt.
Právě schopnost řídit prostorovou orientaci molekul má velký význam v asymetrické organické syntéze a její praktické využití sahá do různých průmyslových odvětví.
Soai objevil chemickou reakci, která pohání sama sebe
Na Kaganovu oblast výzkumu navázal v 90. letech Kenso Soai objevem asymetrické autokatalýzy. Při ní vznikající produkt zároveň funguje jako vlastní katalyzátor.
Francis Halzen zasvětil kariéru částicím, které k Zemi přilétají z nejvzdálenějších koutů vesmíru. Aby je bylo možné sledovat, pomohl vybudovat unikátní observatoř IceCube hluboko v antarktickém ledu. Právě za tento průlom nyní dvaaosmdesátiletý belgický astrofyzik získal Nobelovu cenu za fyziku.
Pomohl nahlédnout hlouběji do vesmíru. Francis Halzen získal Nobelovu cenu za fyziku
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Francis Halzen zasvětil kariéru částicím, které k Zemi přilétají z nejvzdálenějších koutů vesmíru. Aby je bylo možné sledovat, pomohl vybudovat unikátní observatoř IceCube hluboko v antarktickém ledu. Právě za tento průlom nyní dvaaosmdesátiletý belgický astrofyzik získal Nobelovu cenu za fyziku.
Výsledkem je mimořádný proces: produkt pomáhá vytvářet další produkt, a tím sám sebe exponenciálně množí. Právě tento mechanismus přinesl další důležitý dílek do snahy chemiků pochopit, proč v přírodě převládají molekuly určité prostorové orientace.
Nobelův výbor letos ocenil právě spojení obou objevů, které posunuly poznání asymetrických chemických reakcí a zároveň našly praktické uplatnění při výrobě celé řady produktů.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.