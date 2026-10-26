„Norsko stojí za h*vno.“ Trump se vulgárně navezl do země kvůli Nobelovce
Donald Trump znovu ventiloval nespokojenost s tím, že nezískal Nobelovu cenu za mír. Na předvolebním mítinku v Michiganu vulgárně napadl Norsko, prohlásil, že s ním nechce mít nic společného, a spojil svůj výpad i s přistěhovalectvím. Oslo reagovalo zdrženlivě a americkému prezidentovi připomnělo, že o ceně nerozhoduje norská vláda, ale nezávislý Nobelův výbor.
Americký prezident Donald Trump znovu zaútočil na Norsko kvůli Nobelově ceně za mír, kterou ani letos nezískal. Na předvolebním shromáždění ve městě Port Huron v Michiganu zařadil skandinávskou zemi podle agentury Reuters mezi státy, o nichž se už dříve vyjadřoval obdobně vulgárně. „Upřímně řečeno, Norsko stojí za prd. Norsko se vlastně stalo zemí úplně na h*vno,“ prohlásil Trump.
Trump on Norway: Norway has become a shithouse country. Norway sucks. https://t.co/JSm6V9kycI— Clash Report (@clashreport) October 25, 2026
Prezident svůj spor s Norskem spojil dokonce s tématem migrace. V souvislosti s nepokoji ve Francii uvedl, že by přistěhovalce z některých zemí přivítal, z Norska však nikoli. „Takže odtamtud nikoho nechci. S Norskem nechci mít nic společného,“ řekl. Reuters zároveň upozornil, že nic nenasvědčuje tomu, že by Trumpova administrativa připravovala jakoukoli novou oficiální politiku vůči norským přistěhovalcům.
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Politika
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Oslo Trumpovi připomnělo, kdo o Nobelovce rozhoduje
Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide reagoval diplomaticky a připomněl, že vláda nemá na udělování Nobelovy ceny za mír vliv. „Dobře ví, že Nobelův výbor je nezávislý. Pokud by to někoho zajímalo, připomněli jsme jim to – a tak tomu stále je,“ uvedl. Trumpovy výroky zároveň zasadil do kontextu americké předvolební kampaně a zdůraznil, že Norsko se chce soustředit především na dlouhodobé vztahy se Spojenými státy.
Nezávislost na norské vládě zdůraznil také samotný Nobelův výbor. Jeho pět členů sice na šest let jmenuje norský parlament, od roku 1936 v něm ale nesmějí působit členové vlády a od roku 1977 ani úřadující zákonodárci. Letošní Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navi Pillayová za celoživotní úsilí v boji proti nejhorším zvěrstvům od Rwandy po Blízký východ.
Trump si podle agentury AFP připisuje zásluhy na ukončení osmi válek a už dříve označil skutečnost, že Nobelovu cenu nezískal, za „nesmazatelnou skvrnu“ na pověsti Norska. Tvrdí také, že cena byla tímto rozhodnutím navždy zdiskreditována.
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