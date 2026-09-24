Zmrazit teď, zvýšit později? Opozice cupuje koaliční plán k platům politiků
Koalice chce až do roku 2030 zastavit růst platů prezidenta, ministrů, poslanců a dalších vrcholných politiků. Sněmovna návrh pustila do dalšího projednávání, opozice ale zablokovala jeho rychlé schválení. Podle STAN jde jen o populistické gesto, lidovci navíc varují před tím, že po několika letech zmrazení mohou odměny politiků vyskočit naráz zhruba o 30 procent.
Platy prezidenta, ministrů ani poslanců zatím zmrazené nejsou. Sněmovna ve čtvrtek pouze poslala koaliční návrh na zastavení jejich růstu do dalšího projednávání. Opozice zároveň zablokovala pokus schválit novelu zrychleně už v prvním čtení. Pokud by návrh nakonec prošel v současné podobě, odměny vrcholných politiků by až do konce roku 2030 zůstaly na loňské úrovni. Část opozice to označuje za populistické gesto a varuje před prudkým růstem platů po jejich rozmrazení.
Koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků tedy ve Sněmovně překonal první překážku, k jeho schválení ale nedošlo. Poslanci jej v úvodním kole pustili do dalšího projednávání. Zabývat se jím nyní budou rozpočtový a ústavně-právní výbor.
Vládní tábor chtěl novelu přijmout už v prvním čtení, což by celý proces výrazně urychlilo. Opoziční kluby STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 však tento postup zablokovaly. Je proto pravděpodobné, že změna do konce letošního roku účinná nebude.
Předloha se týká prezidenta republiky, členů vlády, poslanců, senátorů a dalších představitelů státní moci. Soudců se zmrazení netýká.
Pokud poslanci návrh v dalším průběhu nezmění, odměny politiků by se až do konce roku 2030 počítaly z platové základny odpovídající loňské úrovni.
Koalice ANO, SPD a Motoristů představila návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na současné úrovni. Opatření má platit pět let a má být schváleno ve zrychleném režimu, oznámil Tomio Okamura.
Pět let bez přidání. Nová koalice chce zmrazit platy politiků
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Koalice ANO, SPD a Motoristů představila návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na současné úrovni. Opatření má platit pět let a má být schváleno ve zrychleném režimu, oznámil Tomio Okamura.
Okamura: Politici nemohou být odtrženi od reality
Koalice návrh hájí především jako gesto solidarity vůči veřejnosti. „Odměňování politiků nemůže být odtrženo od ekonomické reality občanů,“ řekl ve Sněmovně její předseda Tomio Okamura (SPD).
Podle jeho propočtu by jen u poslanců přineslo zmrazení v příštím roce úsporu zhruba 16,1 milionu korun, po započtení Senátu přibližně 25 milionů korun. Sám Okamura už dříve připouštěl, že z hlediska celého státního rozpočtu nejde o zásadní úsporu a návrh má především symbolický význam.
Opozice: Populismus, který problém jen odkládá
Právě budoucí vývoj platů patří mezi hlavní výhrady opozice. Zrychlené schválení návrhu vetovala jménem čtyř opozičních klubů předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. Návrh na zmrazení platů politiků označila za „pouze populistické gesto“.
Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozornil, že několikaleté zmrazení bez změny celého systému může vést k tomu, že po jeho skončení platy poslanců a senátorů skokově vzrostou zhruba o 30 procent.
Na stejný problém upozorňuje také předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová. Opozice proto požaduje především odpověď na otázku, jak chce koalice podobnému skoku po roce 2030 zabránit.
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Hřib chce spojit platy politiků se schodkem státu
Do návrhu už poslanci připravili několik vlastních změn. STAN a Piráti chtějí mimo jiné přibližně o dvě pětiny snížit cestovní náhrady zákonodárců. STAN zároveň navrhuje zmrazit platy na letošní, nikoli loňské úrovni.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib přišel s odlišným principem. Navrhuje propojit platy členů vlády a poslanců vládních stran s výší schodku státního rozpočtu v poměru k HDP. Podle návrhu by jejich odměny mohly v závislosti na stavu veřejných financí klesat nebo růst až o 30 procent. Pozměňovací návrh je už evidován ve sněmovním systému.
Bez změny by poslanci dostali o 5700 korun více
Pokud se pravidla nezmění, platy vrcholných politiků by příští rok mohly stoupnout přibližně o pět procent.
Řadový poslanec by si polepšil o 5700 korun na 120 700 korun měsíčně. Předsedové Poslanecké sněmovny, Senátu a vlády by dostávali 324 100 korun, tedy o 15 400 korun více. Plat prezidenta republiky by se poprvé dostal nad hranici 400 tisíc korun měsíčně.
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