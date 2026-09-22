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newstream.cz Politika Dva tisíce důchodcům? „Čisté PR a předvolební dáreček.“ Za ty peníze mohly stát nové důchoďáky, kritizuje opozice

Dva tisíce důchodcům? „Čisté PR a předvolební dáreček.“ Za ty peníze mohly stát nové důchoďáky, kritizuje opozice

Důchod, důchodci
iStock
ČTK, fry
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Dva tisíce korun navíc pro důchodce vyvolaly střet vlády s opozicí. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce jednorázový příspěvek prosadit ve Sněmovně, ODS, STAN a lidovci jej ale kritizují jako plošný předvolební dárek. Více než čtyři miliardy korun by podle nich měly raději zamířit do sociálních služeb.

Vládní plán vyplatit důchodcům jednorázově 2000 korun narazil na kritiku opozice. ODS, STAN a lidovci označují plošný příspěvek za předvolební dárek a upozorňují, že státní rozpočet vyjde na více než čtyři miliardy korun. Peníze by podle nich měly raději posloužit k rozšíření sociálních služeb. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce příspěvek prosadit pozměňovacím návrhem k novele zákona o penzijním pojištění.

Vláda se na mimořádné výplatě dohodla v pondělí při rozhodování o lednové valorizaci. Podle schváleného nařízení se průměrný důchod od příštího roku zvýší o 304 korun měsíčně. Jednorázové dva tisíce jsou další pomocí, o jejímž zavedení ale ještě musí rozhodnout Sněmovna.

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Premiérovi někdo napíše na Facebook, že se mu nelíbí rozsudek v konkrétní kauze. Babiš obratem, bez přemýšlení (je to přece manažer, co maká, nemá čas na přemýšlení), posílá sms svému ministru spravedlnosti, řešte to okamžitě, pán minister.

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„Čisté PR a předvolební dáreček,“ kritizuje opozice

Poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková upozornila, že příspěvek mají dostat všichni důchodci bez ohledu na to, zda pomoc skutečně potřebují. Podobně se vyjádřil poslanec ODS Jan Havránek. Podle něj si řada seniorů uvědomuje, že státní rozpočet zemi výrazně zadluží.

„Kdyby Juchelka přišel s tím částku investovat do domovů pro seniory či alzheimer center, dalo by se nad tím přivřít oči nebo s tím i souhlasit,“ uvedl Havránek. V nynější podobě považuje příspěvek za „čisté PR a předvolební dáreček“.

Opoziční politici na tiskových konferencích ve Sněmovně argumentovali především tím, co by za více než čtyři miliardy korun mohlo vzniknout. Předseda lidovců Jan Grolich uvedl, že částka by podle něj stačila na domov pro seniory v každém kraji. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odhadl, že investice do pobytových a nepobytových sociálních služeb by umožnila vytvořit více než 2000 lůžek v pobytových zařízeních.

Juchelka hájí příspěvek, SPD chtěla vyšší růst penzí

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) vysvětluje vládní rozhodnutí snahou zachovat kupní sílu důchodců, aniž by jednorázová pomoc trvale zvýšila náklady důchodového systému.

O kombinaci pravidelné valorizace a mimořádného příspěvku mluvil ministr už v uplynulých týdnech. Podporoval ji také předseda koaliční SPD Tomio Okamura, který prosazoval celkové zvýšení penzí ideálně o 500 až 600 korun měsíčně. Pokud se jednorázových 2000 korun rozpočítá na celý rok, odpovídá spolu s lednovou valorizací průměrně zhruba 470 korunám měsíčně navíc. SPD je podle Okamury s výsledkem v rámci možností spokojena.

Příspěvek se týká milionů lidí

Starobní důchod pobíralo na konci června 2,33 milionu lidí a jeho průměrná výše činila 21 803 korun. Invalidních důchodců bylo 420 900 a pozůstalostních 67 800. Další desetitisíce penzí vyplácely systémy ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, v nichž jsou důchody vyšší.

Spor se tak netýká samotné lednové valorizace, ale především dodatečných dvou tisíc korun, které chce vláda vyplatit plošně. Zda příspěvek důchodci skutečně dostanou, závisí na schválení příslušné změny zákona.

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