Změna po třiceti letech. ČSSD představila nový název i vizuální styl, šéfem zůstává Šmarda

Česká strana sociálně demokratická změní po 30 letech název na Sociální demokracie i současnou zkratku ČSSD na SOCDEM. Rozhodl o tom stranický sjezd v Plzni značnou většinou delegátských hlasů. O změně názvu se rozpoutala debata, ozývaly se i kritické hlasy. Sociální demokraté představili na sjezdu rovněž nový vizuální styl. Členové strany poté opětovně zvolili za svého předsedu starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Ten v tajné volbě porazil místopředsedu Břetislava Štefana, který je starostou městské části Brno-Líšeň, a někdejšího stranického místopředsedu Lubomíra Zaorálka, který v byl minulosti také ministrem zahraničí i kultury.

Šmarda dostal 97, tedy zhruba 56 procent hlasů. Zaorálka volilo 58 delegátů, což představovalo přes 32 procent. Štefan získal 20 hlasů, asi 11 procent. Celkem 179 delegátů odevzdalo 176 platných hlasů, jeden nevolil žádného z kandidátů. Šmarda tak povede sociální demokracii i do příštích sněmovních voleb, jejichž řádný termín připadá na podzim 2025.

Šmarda po volbě delegátům poděkoval a řekl, že sociální demokracie má skvělou historii a před sebou ještě lepší budoucnost. "Sociální demokracie už totiž dobře ví, jaké nikdy nesmí opakovat chyby. Sociální demokracie už nikdy nesmí ztratit důvěru českého národa," zdůraznil Šmarda.

Na následné tiskové konferenci dále uvedl, že má připravený vlastní postup jak reformovat veřejné finance. "Sociální demokracie je schopná dát do pořádku hrozivé deficity, kterých současná vláda dosahuje. Máme připravená opatření, která způsobí, že během dvou let od jejich přijetí Česká republika může ve svém rozpočtu dosáhnout ročně výsledku až o 200 miliard lepším," uvedl Šmarda. O těchto postupech bude teprve sjezd jednat, sociální demokraté podle svého předsedy mají připravený program jak reagovat na změny na trhu práce, jak reagovat na nástup umělé inteligence, má připravený postup pro rozvoj bydlení. Pokud by se podařilo straně prosadit její plán, znamenalo by to výstavbu 400 tisíc nových bytů, uvedl Šmarda.

Za jednoznačný cíl strany označil návrat do Sněmovny a získání vlivu na řízení státu. Sociální demokraté se ale podle něj poučili z předchozích chyb a slíbil, že za jeho vedení strana už nikdy nebude prodávat svůj program za pár funkcí. "Sociální demokracie potřebuje vstoupit do Poslanecké sněmovny, aby skončilo období přešlapování ČR na místě. Potřebuje vstoupit do Sněmovny proto, aby nabídla realistický program, který ukončí nesmyslnou chaotickou politiku současné pravicové vlády a zároveň nepřipustí, aby se moci v České republice chopili nacionalisté, populisté nebo nepřátelé demokracie," uvedl Šmarda. Někteří delegáti současnému vedení vytýkali, že strana a její názory nejsou zatím moc slyšet. I to plánuje Šmarda změnit, mimo jiné větší aktivitou na sociálních sítích, pravidelnými tiskovými konferencemi, výjezdy do krajů.

V minulých volbách strana ze Sněmovny vypadla. V porovnání s dobou před zhruba deseti lety podstatně ztratila také v Senátu, v němž má jednoho zástupce. Šmarda řekl, že delegáti sjezdu dali nahlas najevo, "že se sociální demokracie vrací a Česká republika má velkou šanci na lepší budoucnost".

V současnosti se preference Sociální demokracie pohybují podle průzkumů kolem čtyř procent hlasů. Hranice pro vstup do dolní komory je jeden procentní bod výše.

Nová vizuální identita

Stranický sjezd strany v Plzni také přinesl nový název strany, která se po 30 letech přejmenuje na Sociální demokracie i současnou zkratku ČSSD na SOCDEM. Pro změnu názvu byly nutné hlasy nejméně dvou třetin, tedy aspoň 119 delegátů sjezdu. Návrh podpořilo 152 delegátů, tři byli proti a 14 se hlasování zdrželo.

Předseda sociální demokracie Michal Šmarda při představování změn uvedl, že jednou z definic šílenství je opakovat stejné chyby se stejnými lidmi a zároveň očekávat jiný výsledek. "Už takoví být nechceme. Nechceme opakovat staré chyby, chceme jít dopředu," zdůraznil.

Nad změnou názvu se pozastavoval někdejší stranický místopředseda, bývalý ministr i senátor Zdeněk Škromach. "My jsme volby vyhrávali," poznamenal. O jiném pojmenování strany by podle něho měli rozhodovat členové v referendu. Naopak například rovněž bývalý místopředseda ČSSD a ministr Jiří Dienstbier označil představené návrhy za svěží a moderní. "Celek dává smysl" řekl Diensbier, který byl i poslancem a senátorem.

"Sjezd je suverén a může odhlasovat cokoli," zaznělo v debatním vystoupení Petra Pavlíka. Šmarda poukazoval na to že o změně názvu z Československé sociální demokracie na Českou stranu sociálně demokratickou se před třemi desítkami let rozhodovalo také na sjezdu.

V diskusi zaznívaly i obavy o to, zda voliči strany přijmou změnu jejího názvu dobře, či výzvy, že sociální demokracie by se spíše měla věnovat debatě o programu než o vizuálním stylu.

Návrhy nových log podle autorů ze spolupracující agentury zachovávají podstatu sociálnědemokratických hodnot. Abstraktní tvar by měl podle nich připomínat okvětní lístek růže, kterou ČSSD používala jako logo v minulosti. Barevné provedení pak bude cihlové. Sociální demokracie chce obyvatele oslovovat sloganem Lidskost místo sobectví jako variantou na motto Lidskost proti sobectví, s nímž šla ČSSD do voleb v roce 1996, kdy ji vedl Miloš Zeman.