Živě: Přímý přenos debaty kandidátů na post šéfa EK

V Evropě vrcholí kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu. V bruselském plenárním sále této instituce se uskuteční diskuze mezi hlavními kandidáty na post předsedy/předsedkyně Evropské komise. Přímý přenos z celé akce můžete sledovat níže.

Obsazení vrcholného postu v komisi, jež má v EU zákonodárnou iniciativu, odráží volební výsledek v Evropském parlamentu. Kandidáta navrhuje parlamentu Evropská rada (hlavy států a předsedové vlád EU) s tím, že nominovaný adept obvykle pochází z největší politické skupiny v EP.

Parlament musí schválit nového předsedu komise absolutní většinou hlasů (což je o jeden hlas více, než je polovina všech poslanců). Po tomto kroku Rada EU oficiálně jmenuje nového předsedu. Pokud si uchazeč nezajistí schválení Evropským parlamentem, musí Rada EU do jednoho měsíce navrhnout nového kandidáta.

Kdo bude debatovat?

Účast v debatě potvrdili (v abecedním pořadí) Walter Baier (Rakousko) za Stranu evropské levice, Sandro Gozi (Itálie) za Renew Europe Now, Ursula von der Leyenová (Německo) za Evropskou lidovou stranu (EPP), Terry Reintkeová (Německo) za Evropské zelené a Nicolas Schmit ( Lucembursko) za Stranu evropských socialistů (PES). Největší šance se dávají Ursule von der Leynové, která vedla komisi v končícím období 2019 až 2024.

Pro volby do Evropského parlamentu byl vypsán termín od 6. do 9. června, v tuzemsku se uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června. Odhady volební účasti se pohybují těsně nad 30 procenty.

Kromě předsedy/předsedkyně musí EP schválit každého kandidáta na eurokomisaře. Adepti musí předstoupit před parlamentní výbory, které se zabývají jejich budoucími oblastmi působnosti. Negativní hodnocení může vést k tomu, že kandidát bude z výběrového řízení vyřazen. Poté musí být k prověření navržen nový kandidát na komisaře.

