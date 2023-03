Zeman omilostnil firmu Energie - stavební a báňská z kauzy ovlivnění zakázky v Lánské oboře

Milost prezidenta Miloše Zemana dostala firma Energie - stavební a báňská (ESB), které soud na tři roky zakázal účast ve veřejných zakázkách v kauze ovlivňování zakázky v Lánské oboře. Mediální zástupce ESB Karel Samec řekl, že firma o milost nežádala, cení si jí ale, protože rozsudek v případu kolem šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka považuje za nesprávný a nespravedlivý. Zeman dřív omilostnil také Baláka.

Odvolací soud tresty za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava potvrdil loni v březnu. „Mohu potvrdit, že společnost Energie - stavební a báňská a.s. obdržela rozhodnutí prezidenta republiky o prominutí zbytku trestu zákazu plnění veřejných zakázek,” uvedl Samec.

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident při udělování milosti firmě, kterou Hrad nejmenoval, přihlédl k tomu, že trest nepříznivě dopadá především na její zaměstnance a že omilostněná společnost již vykonala „významnou část trestu”.

Zpočátku se spekulovalo, že by omilostněnou firmou mohl být Metrostav, která byla odsouzená v kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

„Prezident republiky přihlédl k tomu, že trest nepříznivě dopadá především na zaměstnance dané společnosti, a tomu, že významnou část trestu omilostněná společnost již vykonala,” sdělil hradní mluvčí Ovčáček. Ale jméno firmy neřekl.

Opět porušil vlastní pravidla

Zeman o udělení milosti informoval den před skončením svého mandátu. Ani tato milost, stejně jako některé další, neodpovídá podmínkám, které si po nástupu do prezidentské funkce sám nastavil: tedy že milosti bude udělovat jen striktně omezenému okruhu humanitárních případů - pachatel nesměl mít na svědomí závažný trestný čin, musel mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Udílení milostí převedl Zeman v prosinci 2013 na ministerstvo spravedlnosti, které žádosti posuzuje a Hradu předkládá jen ty, jež zmíněné podmínky splňují.

O tom, že odboráři z Metrostavu poslali loni v prosinci rovnou Zemanovi na Hrad žádost o milost, informoval počátkem letošního roku server Seznam Zprávy. Žadatelé v ní argumentovali tím, že Metrostav přijde kvůli zákazu zakázek o značnou část práce a bude propouštět. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula serveru potvrdil, že odboráře k tomuto kroku vyzval on. Tvrdil ale, že se s prezidentem, který je jeho dlouholetým přítelem, o udělení milosti nebavil.

Nynější milost je dvacátá šestá, kterou Zeman za deset let svého působení na Hradě udělil. Amnestii na rozdíl od svých předchůdců nevyhlásil žádnou. Velkou pozornost vzbudilo udělení milosti pro odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, který si tak z doživotního trestu odpykal 23 let. Dalším kontroverzním krokem byla milost pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka krátce poté, co byl pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky. Kritiku vzbudilo i Zemanovo rozhodnutí z letošního ledna, kterým prominul zbytek zkušební doby manželce někdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) odsouzené v kauze zneužití Vojenského zpravodajství.