Po krachu jednání další pokus. Zelenskyj řeší nový mírový formát s lidmi kolem Trumpa
Volodymyr Zelenskyj se snaží obnovit mírová jednání se Spojenými státy poté, co předchozí schůzky ztroskotaly kvůli americko-ruské dohodě o dodávkách nafty. Současně oznámil, že Ukrajina znovu dostává od USA informace o odpalech ruských balistických raket, jejichž sdílení bylo podle něj krátce přerušeno.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce ještě dnes jednat se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa o novém kole mírových schůzek. Podle agentury Bloomberg má prostřednictvím videohovoru s Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem řešit možné místo a termín dalších jednání. Američtí vyslanci se podle Zelenského plánují sejít také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Všichni se musíme setkat. Oni to chápou a my to chápeme také. Chtějí se setkat s námi, chtějí se setkat s Putinem,“ uvedl Zelenskyj.
Předchozí jednání přitom skončila předčasně. Ukrajinská delegace minulý pátek přiletěla do Miami na dvoudenní rozhovory s Američany a podle Zelenského se situace vyvíjela slibně až do chvíle, kdy Trump oznámil dohodu s Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Trump následně dohodu potvrdil exekutivním příkazem, kterým zrušil uplatňování protiruských sankcí. Kritiku kvůli tomu sklidil i od některých republikánských zákonodárců a Zelenskyj uvedl, že doufá ve změnu Trumpova postoje vůči Putinovi.
Donald Trump zmírnil tlak na Rusko dřív, než začala platit nová sankční opatření a cla. Teď tvrdí, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a jeho administrativa si bere až 60 dní na vyhodnocení dopadů. Jak píše agentura Reuters, krok přichází jen několik týdnů před volbami do Kongresu a v době, kdy prezident čelí tlaku kvůli vysokým cenám energií.
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Politika
Donald Trump zmírnil tlak na Rusko dřív, než začala platit nová sankční opatření a cla. Teď tvrdí, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a jeho administrativa si bere až 60 dní na vyhodnocení dopadů. Jak píše agentura Reuters, krok přichází jen několik týdnů před volbami do Kongresu a v době, kdy prezident čelí tlaku kvůli vysokým cenám energií.
Americké informace znovu proudí na Ukrajinu
Současně se podle Zelenského obnovilo předávání amerických informací o odpalech ruských balistických raket. Ukrajinský prezident v rozhovoru pro NBC řekl, že jejich sdílení bylo na krátkou dobu přerušeno, nyní ale opět funguje. Americké úřady i Trump přitom tvrdili, že poskytování informací, které Ukrajině umožňují lépe reagovat na ruskou hrozbu, nepřerušili.
Zelenskyj tento týden uvedl, že ukrajinská armáda nedostala včasné varování před ruskými balistickými raketami, které následně zasáhly Kyjev. Omezení přístupu k tajným informacím mohlo podle médií souviset s původním odmítavým postojem Kyjeva k Trumpovu požadavku, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruské rafinérie. Trump minulou neděli oznámil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, Kyjev ale později údery obnovil s odůvodněním, že Moskva své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nezastavila.
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