Zelenskyj je otevřen možnosti těžby vzácných kovů s partnery, kteří zemi pomáhají ve válce

Ukrajina je otevřena možnosti těžby vzácných kovů spolu s partnery, kteří ji pomáhají ve válce s Ruskem. Uvedl to podle agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na pondělní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce, aby Ukrajina výměnou za americkou pomoc dodávala Spojeným státům vzácné kovy.

„Jsme otevřeni tomu, aby toto všechno (nerostné bohatství) bylo možné rozvíjet s našimi partnery, kteří nám pomáhají chránit naši zemi a zatlačit nepřítele zpět svými zbraněmi, svou přítomností, sankčními balíčky. A to je naprosto fér. Mluvím o tom, co jsem řekl už v září, kdy jsem se setkal s prezidentem Trumpem (v USA),“ prohlásil Zelenskyj před novináři podle agentury Unian.

Uvedl také, že jeho tým je v kontaktu s bezpečnostní poradcem amerického prezidenta Mikem Waltzem a s Trumpovým zmocněncem pro Ukrajinu Keithem Kellogem a domluvá se termín cesty americké delegace do Kyjeva. Podle agentury Unian by se Kellogova návštěva měla konat po 11. únoru.

Trump podle agentury AFP v pondělí novinářům v Bílém domě řekl, že chce zajistit dodávky vzácných nerostných surovin do Spojených států. Doplnil, že se jeho administrativa snaží s Ukrajinou dospět k dohodě, v níž by tato země zaručila dodávky nerostných surovin výměnou za to, „co jim dáváme“. Východoevropská země je k tomu podle něj připravena. Bližší podrobnosti možné dohody nezmínil.

Server RBK-Ukrajina s odvoláním na nejmenovaný zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře v pondělí napsal, že společná těžba vzácných kovů je jedním z bodů mírového plánu ukrajinského prezidenta a že o tom Volodymyr Zelenskyj jednal s Trumpem už loni na podzim při návštěvě USA.

„Byl to bod v plánu vítězství. Máme speciální zdroje kovů vzácných zemin, uranu, lithia, titanu. Je důležité, aby je nezískalo Rusko. Proto prezident (Zelenskyj) navrhoval, aby byly speciálně chráněny a speciálně využívány spolu s klíčovými partnery,“ řekl zdroj a dodal, že nejprve jsou zapotřebí bezpečnostní záruky garantující ochranu vzácných nerostných surovin.

Agentura Reuters uvedla, že Spojené státy nakrátko pozastavily dodávky zbraní Ukrajině, než je o víkendu zase obnovily. Bílý dům chtěl původně zastavit veškerou vojenskou pomoc zemi, která se už tři roky brání ruské ozbrojené agresi, v Trumpově administrativě jsou ale odlišné názory na to, do jaké míry má Washington Kyjev nadále podporovat, podotýká agentura.

Trump v předvolební kampani sliboval, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin od nástupu do úřadu, což se ale nestalo.