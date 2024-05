Zelenský odvolal jednoho z šéfů ukrajinské tajné služby SBU, ten je nyní vyšetřován

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal šéfa kybernetického oddělení tajné služby SBU Illju Vitjuka, vyplývá dekretu, který zveřejnila Zelenského kancelář. Ukrajinská média minulý měsíc uvedla, že Vitjukova manželka loni koupila luxusní byt v centru Kyjeva.

Vitjuk byl v souvislosti se skandálem kolem své ženy již dříve postaven mimo službu. Protikorupční úřad nyní podle deníku Ukrajinska pravda prověřuje, zda příjmy bývalého šéfa kyberšpionáže odpovídají jeho životnímu stylu a majetku, který vlastní on a jeho rodinní příslušníci.

Zelenskyj opakovaně slíbil důsledný boj proti korupci a zneužívání finančních prostředků ve státní správě. Před několika dny byl kvůli úplatkářskému skandálu nucen odstoupit ministr zemědělství Mykola Solskyj. Pokrok v boji proti korupci je jednou z podmínek vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

