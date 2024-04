Rušení signálu GPS Ruskem může způsobit leteckou katastrofu, varují pobaltské země

Pobaltské země varovaly, že rušení signálu GPS, ze kterého je obviňováno Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu. Napsal to britský list Financial Times (FT). Ministři zahraničí Estonska, Litvy a Lotyšska podle něj o víkendu odděleně varovali před riziky spojenými s rušením satelitního navigačního systému v oblasti Baltského moře, když se musely vrátit dva letouny mířící z Finska do Estonska.

Rušení GPS podle FT v oblasti Baltského moře v posledních týdnech zintenzivnilo. Ve čtvrtek a v pátek se kvůli němu vrátila do Finska dvě letadla společnosti Finnair, která mířila z Helsinek do estonského Tartu. „Když vám někdo za jízdy v noci vypne přední světla, je to nebezpečné. Situace v Pobaltí v blízkosti ruských hranic začíná být příliš nebezpečná na to, abychom to ignorovali,” řekl šéf litevské diplomacie Gabrielius Landsbergis.

„To, co se děje s GPS, považujeme za součást nepřátelských aktivit Ruska a rozhodně o tom budeme mluvit s našimi spojenci. Takové akce jsou hybridní útok a představují hrozbu pro naše lidi i pro bezpečnost. My je nebudeme tolerovat," uvedl jeho estonský protějšek Margus Tsahkna. Podobně se vyjádřila i lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová, která řekla, že podobné incidenty Riga bere vážně a je kvůli nim v kontaktu s dalšími státy.

Obavy o Kaliningrad?

Podle odborníků se rušení GPS v posledních měsících dotklo desítek tisíc civilních letů. Narušilo také navigační signály, které používají plavidla v Baltském moři, což vedlo k varování švédského námořnictva ohledně bezpečnosti lodní dopravy, píše FT.

Pobaltští představitelé jsou podle něj přesvědčeni, že za rušením navigačních signálů v regionu stojí Rusko. A to jak ze své pevniny, tak z Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polskem a Litvou. Deník upozorňuje na vyjádření nejmenovaného činitele, podle něhož jedna z teorií zmiňuje možnost, že se tak Rusko snaží chránit Kaliningrad před potenciálními útoky ukrajinských bezpilotních letounů. Ukrajina se brání už přes dva roky rozsáhlé ruské vojenské agresi. Kreml na žádost o komentář nereagoval.