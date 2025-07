Dalibor Martínek: Co chtějí mladí? Vzniklo Hnutí Generace, nový úkaz na politickém poli. Šéfovi je 19 let

Podzimní volby do sněmovny, to bude souboj vládní koalice s Babišem. Malé strany, v průzkumech pod pěti procenty, nyní vytvářejí nejrůznější koalice. Nejvíc v posledních dnech zaujalo spojenectví komunistky Kateřiny Konečné se socialistkou Janou Maláčovou. Ale vznikají i nové, ambiciózní subjekty. Třeba mladí. Co chtějí?

Róbert Šlachta z Přísahy oznámil, že nechce jít do voleb s Motoristy. Se kterými měli úmluvu při volbách do Evropského parlamentu, a Filip Turek se tím stal europoslancem.

Své místo na slunci by kromě jiných menších stran chtěli nyní získat i úplní nováčci. Nazvali se Hnutí Generace. Je to zcela nový subjekt, nikdo ho nezná. Přesto tito mladí lidé celkem sebevědomě tvrdí, že by chtěli do poslanecké sněmovny.

Jejich šéfem je Daniel Krutý. Je mu devatenáct let. A chce zastupovat zájmy mladých lidí. „Předsednictví na mě zbylo,“ řekl na tiskové konferenci, kterou mladí lidé uspořádali nyní, o letních prázdninách, kdy je velmi složité zachytit pozornost voličů.

Co chtějí mladí?

S čím mladí přicházejí? Shrnuli to do těchto vět. „Stárnoucí země, obrovské deficity, plýtvání i neřešené problémy. Do toho nulová odvaha politiků a absence vize. Nechceme už se jenom dívat. Chceme řešit to, co všichni roky odkládají. Proto jsme založili Hnutí Generace – aby někdo mluvil za ty, kteří tady budou žít i za 30 let.“ A také, mimo jiné chce hnutí jednu sazbu DPH. A také nebude škrtat důchody, chce ponechat valorizační schéma.

Daniel Krutý působí jako mladý, odhodlaný mladík. Jeho program je blízko pravicovějšímu spektru. „Odmítáme spolupráci s SPD nebo komunisty. Oni vnímají politiku jako byznys,“ uvedl Krutý.

Co veřejnosti nabízí? „Žádné předvolební dárečky, žádné přidávání důchodcům nad valorizační rámec. Také máme moc obcí, přes šest tisíc. A milion lidí placených z veřejných peněz. Musí nastat změny.“

Krutý se svými názory jako zástupce mladé generace řadí spíše na pravou část politického spektra. Při dotazu na koaliční potenciál případné sněmovní strany Krutý nejdříve glosoval, proč se při takovém dotazu tázající dopustil lehkého úsměvu. Krutý je evidentně přesvědčen, že pět procent hlasů není žádná překážka. Krásných devatenáct let.

Se současnou vládou je Krutý celkem smířlivý. „Zahraniční politika je super, energetická je špatná. Musíme stát za Ukrajinou, držet mezinárodní právo.“ Podle mladého šéfa nové strany není možný jiný výběr než jít do voleb osamoceně. „Tady se na budoucnost nemyslí,“ uvedl Krutý.

Další z představitelů strany mladých, Matěj Hájský, myšlenky předsedy rozvinul. „Je to návrat k opravdové politice. Chceme stavět na pravdě, na odpovědnosti. Chceme být klidným hlasem, a především čestným.“

V předvolebních průzkumech se zatím strana mladých, tedy Hnutí Generace, zatím neobjevuje. Mladí jsou však bytostně přesvědčeni, že to dají.