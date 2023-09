Všichni důchodci dostanou od ledna navíc 360 korun, shodla se vláda

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší všem stejně o 360 korun. O tuto částku vzroste solidární pevná část důchodu. Nařízení o pravidelné valorizaci schválila vláda. Na tiskové konferenci to večer oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet vycházel při výpočtu částky ze zákonných pravidel. Podle údajů ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20 600 korun. Jurečka minulý týden řekl, že přidání zvedne příští rok výdaje na důchody o 12,3 miliardy korun.

Reklama

Průměr starobního důchodu je přes 20 tisíc

Starobní penze od České správy sociálního zabezpečení pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 479 tisíc. Průměrný starobní důchod činil na konci června 20 233 korun. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí pak ještě systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o několik tisíc vyšší.

Penze se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělku a počtu dětí. Přidávaná částka se rozpočítá tak, aby pevný díl odpovídal deseti procentům průměrné mzdy. Letos je to 4040 korun, po lednovém přidání to bude 4400 korun.

Podle Jurečky po letošní mimořádné červnové valorizaci k dorovnání inflace pobírá 78 procent starobních penzistů a penzistek víc než 18 000 korun čistého měsíčně. Ministr dodal, že průměrná částka „se skoro kryje s mediánem”. Víc než průměrný důchod tak má zhruba polovina příjemců. „Naprostá většina důchodů se pohybuje mezi 18 tisíci a 23 tisíci korun,” uvedl dříve šéf resortu.

Babiš to popletl. V kauze StB žaloval nesprávnou instituci Politika Slovenský nejvyšší soud potvrdil dřívější verdikt bratislavského krajského soudu, že předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš v kauze evidence u československé tajné policie StB žaloval nesprávnou instituci, a to slovenský Ústav paměti národa (ÚPN), sdělil Babiš. Jeho právníci podle něj rozhodnutí očekávali, proto už před třemi měsíci zažalovali Slovenskou republiku zastoupenou ministerstvem vnitra. ČTK Přečíst článek

Jurečka: Návrh důchodové reformy předložím začátkem října Politika Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předpokládá, že návrh důchodové reformy předloží začátkem října. Nyní se návrh dokončuje. Zároveň věří, že vláda uspěje u Ústavního soudu v případě již schválených změn v důchodovém systému, které napadlo opoziční hnutí ANO. V úspěch věří i u další schválené změny důchodového systému, kterou chce ANO rovněž napadnout. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Stínový premiér vlády ANO Karel Havlíček řekl, že zatím neví, kdy tento návrh ANO podá. ČTK Přečíst článek