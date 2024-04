Vrbětice byly dílem ruské GRU, potvrdila policie. Putinův režim vede hybridní válku proti Česku, řekl Fiala

Režim Vladimira Putina dlouhodobě vede proti Česku hybridní válku. Výsledky vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích ukazují, že zahraniční politika je správná a hájí zájmy českých občanů, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podobně reagovali na oznámení kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), že případ byl odložen, i další politici vládní koalice. Policie považuje za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU.

Protože se podezřelí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU pohybují v Rusku, které odmítlo s českou policií spolupracovat, nemohli kriminalisté zahájit jejich trestní stíhání.

„Výsledek vyšetřování jasně potvrzuje to, co jsme všichni tušili. Za útoky ve Vrběticích stála ruská rozvědka a Rusko tedy provedlo teroristický útok na našem území. Putinův režim dlouhodobě vede proti České republice hybridní válku a ti, kteří se s ním snaží přátelit nebo chtějí, abychom mu začali ustupovat, ohrožují bezpečnost naší země. Výsledky vyšetřování zároveň ukazují, že naše zahraniční politika je správná a hájí zájmy českých občanů," uvedl Fiala.

NCOZ ve svém rozhodnutí konstatovala podíl ruské vojenské rozvědky na způsobení výbuchů a smrti českých státních příslušníků, včetně toho, že nejde o ojedinělou akci, ale o součást dlouhodobého diverzního působení ruské vojenské rozvědky na území Evropské unie a Ukrajiny, sdělil ředitel NCOZ Jiří Mazánek.

Ruská vojenská rozvědka měla podle ředitele NCOZ prostředky k tomu, aby výbuchy způsobila. Do Česka kvůli tomu přijeli lidé, kteří ihned poté odcestovali. Podle zjištění policie měla rozvědka také detailní informace o uskladněném zboží, o jeho pohybu i konečném uživateli. Pachateli byli podle kriminalistů příslušníci jednotky určené určené k provádění diverzních operací v zahraničí.

Pohyb agentů není zmapovaný

Podle mluvčího Krajského státního zastupitelství v Brně Hynka Olmy plánovali sklady navštívit lidé vystupující pod jmény Nikolaj Popa a Ruslan Tabarov. Později se je podařilo identifikovat jako agenty GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu, kteří jsou podezřelí také z otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Policistům ale podle Mazánka chybí některé informace o pohybu jednotlivých členů GRU v Česku. „Lze jen předpokládat, jaké úkoly plnili jednotliví příslušníci nacházející se v ČR a okolních zemích, případně kolik dalších příslušníků ruských ozbrojených sil a jejich spolupracovníků se na útoku podílelo,” uvedl ředitel NCOZ. Kriminalisté podle něj nemohou ale další informace získat, protože ruské orgány odmítly splnit českou žádost o mezinárodní právní pomoc. Odůvodnily to tím, že by to „mohlo poškodit svrchovanost, veřejný pořádek a důležité zájmy Ruské federace”

„Státní zástupce shledal, že rozhodnutí policejního orgánu je v souladu s právní úpravou jediným možným způsobem ukončení tohoto trestního řízení, který v daném případě přichází v úvahu,” uvedl Olma.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena. Kromě smrti dvou lidí způsobily výbuchy podle policie škodu přesahující miliardu korun. Zjištění vyšetřovatelů o zapojení agentů ruských tajných služeb vyvolalo v roce 2021 diplomatickou roztržku s Ruskem. Česko i Rusko si vzájemně vyhostily desítky pracovníků ambasád.