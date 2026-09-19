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newstream.cz Politika Trump vystavil stopku třem médiím. Novinářům CNN a MSNOW zavřel dveře Bílého domu

Trump vystavil stopku třem médiím. Novinářům CNN a MSNOW zavřel dveře Bílého domu

Bílý dům
ČTK
ČTK, fry
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Donald Trump oznámil zákaz vstupu do Bílého domu pro CNN, MSNOW a Politico. Hned následující ráno policie nepustila dovnitř reportéry prvních dvou médií a odebrala jim akreditace. Stanice se proti kroku amerického prezidenta ohradily a MSNOW hodlá bránit svá ústavní práva.

Americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností ruší přístup do Bílého domu novinářům stanic CNN a MSNOW a serveru Politico. Jeho rozhodnutí se začalo uplatňovat už dnes ráno. Policie nepustila do prezidentského sídla reportéry prvních dvou médií a odebrala jim novinářské akreditace.

Reportérce CNN Betsy Kleinové policisté odmítli umožnit vstup do areálu Bílého domu a zabavili jí průkaz. Stejně dopadli reportérka a fotograf stanice MSNOW.

„Policista mě požádal, abych mu odevzdala průkaz. Řekl, že je neplatný,“ popsala korespondentka MSNOW Akayla Gardnerová. Když se zeptala, proč ji nepustí dovnitř, policista jí podle jejích slov odpověděl, že to není v jeho pravomoci.

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Trump mluví o falešných zprávách, stanice se brání

Trump zákaz zdůvodnil tím, co označil za nepříznivé zpravodajství a „falešné zprávy“. CNN i MSNOW se za své novináře postavily.

„Poslání CNN informovat o činnosti vlády USA bude pokračovat bez ohledu na jakékoli pokusy o omezení fyzického přístupu do Bílého domu a dalších vládních budov či jakékoli jiné pokusy o bránění naší novinářské práci,“ uvedla CNN.

MSNOW připomněla, že Bílý dům patří americkému lidu a rozhodnutí přijímaná v prezidentském sídle jsou financována z daní. Stanice oznámila, že podnikne veškeré nezbytné kroky na obranu svých práv vyplývajících z prvního dodatku americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku.

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Zda zákaz dopadl i na Politico, zatím není jasné

Není dosud jasné, zda byl vstup odepřen také novinářům serveru Politico. Podle agentury AP však jeho reportéři obvykle v sobotu v Bílém domě nepracují.

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a ostře vystupuje také proti jednotlivým novinářům. V minulosti podal žaloby proti řadě médií. Od návratu do úřadu podnikl právní kroky mimo jiné proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal či britské BBC.

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