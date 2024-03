Více než 30 milionů volebních hlasů pro Putina bylo zfalšovaných, tvrdí ruský opoziční web

Nejméně 22 milionů hlasů pro Vladimira Putina, tedy asi 35 procent, bylo v letošních prezidentských volbách zfalšováno, tvrdí organizace Golos, která se zabývá monitorováním voleb v Rusku. Odvolává se přitom na propočty analytika Ivana Šukšina založené na metodě matematika Sergeje Špilkina.

Pro Putina podle oznámení ústřední volební komise hlasovalo 64,7 milionu lidí. Podle organizace Golos by tedy mohlo být zfalšovaných asi 35 procent Putinových hlasů.

Už v pondělí o patrně obrovském podílu podvržených hlasů napsal opoziční web Novaja gazeta, ten ale došel k výsledku 31,6 milionu podvržených hlasů, ačkoli ke svému propočtu taktéž použil Špilkinovu metodu.

Golos nicméně uvedl, že odhad 22 milionů podvržených hlasů pro Putina nebere v potaz jiné metody falšování než vhazování vícero lístků do uren jedním voličem, takže fiktivních hlasů pro Putina by mohlo být ještě více. K číslu 22 milionů podvržených hlasů došel i investigativní web Važnyje istorii.

Špilkinova metoda se zakládá na úvaze, že při vhazování nepravých lístků do uren se jménem jednoho určitého kandidáta vzniká v daných volebních místnostech nepoměr mezi hlasy tohoto kandidáta a jeho protivníků. Nepoměr lze přitom odhalit při porovnání s takzvaným „poctivým jádrem“, tedy volebními místnostmi, kde k vhazování fiktivních lístků nedocházelo.

Kromě metody vhazování nepravých lístků do uren existuje ještě metoda falšování, kdy jsou výsledky upravovány takzvaně s kalkulačkou v ruce. V takovém případě si volební komise jednoduše výsledky vymýšlí, podotkl Golos. Podle webu Novaja gazeta se tímto způsobem Putinovi mohlo k dobru připočítat 5,9 milionu hlasů. Část z nich už bere v potaz Špilkinova metoda.

Ruská prezidentská kancelář se snažila v letošních volbách o co nejdrtivější vítězství Putina ve volbách, stejně jako o co nejvyšší volební účast, čehož se snažila dosáhnout i nátlakem na voliče, upozornila dříve řada médií. Ústřední volební komise nakonec v pondělí oznámila Putinovo vítězství se ziskem zhruba 87 procent. Volební účast podle ní přesáhla 77 procent, což komise označila za rekordní výsledek v novodobé ruské historii.