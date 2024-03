OBRAZEM: Putina volí i v Praze. Rusové hlasují o své budoucnosti

Prezidentské volby v Rusku běží na plné obrátky. O vítězi je předem rozhodnuto. Prezidentské křeslo téměř najisto obhájí současný prezident Vladimir Putin, který je ve funkci od roku 2000. Volby provází bouře i napětí. Protestujícím hrozí až pětileté odnětí svobody, uvedl například ruský sever Meduza.

Hlasuje se i v částech Ukrajiny, které okupuje ruská armáda. Kyjev již dříve označil hlasování v těchto místech za „nezákonné a neplatné“. Agentura AP, která má na místě novináře, uvedla, že lidé tam volí pod nátlakem a podle některých svědectví i pod hrozbou použití zbraně. Ukrajinský starosta okupovaného Mariupolu Vadym Bojčenko agentuře popsal, že k bytu jeho souseda dorazila v doprovodu dvou čečenských vojáků s automatickými puškami žena s urnou a dala na srozuměnou, že není jiná možnost než hlasovat.

Hlasování je důkazem „pokračujícího zjevného ignorování norem a zásad mezinárodního práva ze strany Moskvy“, uvedla ukrajinská diplomacie. „Stejně nezákonné je nutit miliony ukrajinských občanů, kteří žijí na dočasně okupovaných územích, nebo kteří byli násilně přesunuti na území Ruské federace, aby se zúčastnili takzvaných 'voleb',“ píše se v prohlášení.

Protesty? Hrozí i pětileté vězení

Pozornost se upírá i na nedělní pravé poledne. V tu chvíli by se mohli v ruských volebních místnostech objevit protestující proti režimu Vladimira Putina. S touto iniciativou přišel nedávno zesnulý lídr ruské opozice Alexej Navalnyj. Moskevská prokuratura pohrozila všem, kteří by se této akce chtěli zúčastnit, až pětiletým vězením.

Prokuratura ve svém prohlášení na platformě Telegram uvedla, že shromáždění lidí u volebních místností o nedělním poledni bude posuzovat jako nepovolenou hromadnou událost, jejímž cílem je porušit volební zákony. Dodala, že podobné „nezákonné jednání“ může jiným občanům bránit ve svobodném výkonu jejich volebního práva, a proto hrozí postih podle trestního zákoníku.

