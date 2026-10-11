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newstream.cz Politika Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům

Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům

Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Nezapomeňme, že vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům
profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Výsledky komunálních voleb představují pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů varovný signál. Přestože se hnutí ANO podařilo uspět v části měst, celkový obraz voleb ukazuje na omezenou schopnost vládních stran proměnit loňské sněmovní vítězství v další podporu. Zvláště pro menší koaliční partnery jsou výsledky nepříjemné. Je pravděpodobné, že se do nich vedle místních témat promítá také nespokojenost s „celostátními“ tématy, včetně samotné hospodářské politiky vlády i její politiky rozpočtové.

Že tato nespokojenost není zanedbatelná dokonce mezi vlastními voliči vládních stran, dokládá zářijový průzkum agentury Median. Podle něj považovalo původně navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, nakonec ponížený jen o kosmetické tři miliardy, za nepřijatelný hned 62 procent Čechů. Pozoruhodné však je, že stejně smýšlelo také 28 procent voličů samotného hnutí ANO, 48 procent příznivců SPD a dokonce 62 procent voličů Motoristů. Schodek naopak považovalo za přijatelný 53 procent voličů ANO, ale jen 27 procent příznivců SPD a 26 procent Motoristů.

Andrej Babiš

ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN

Politika

Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev, už v 1. kole vybrali pět senátorů, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO, byť ztratili v porovnání s volbami před čtyřmi lety až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN.

ČTK

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K rozpočtové politice má tudíž výhrady i samotný vládní elektorát. Zvláště u menších koaličních stran jde o výrazný rozpor mezi postoji jejich voličů a fiskální politikou kabinetu, jehož jsou součástí. Takový rozpor evidentně představuje jeden z důležitých faktorů, které oslabují schopnost vládních stran mobilizovat příznivce.

Zatímco tedy mezinárodní ratingové agentury nadále hodnotí úvěrovou důvěryhodnost Česka příznivě a agentura S&P koncem září dokonce zlepšila výhled tuzemského ratingu ze stabilního na pozitivní, tuzemská veřejnost je vůči rozpočtové politice vlády podstatně kritičtější. S jistou nadsázkou lze říci, že nespokojenost s vysokými schodky dali Babišově vládě najevo spíše voliči, včetně podstatné části jejích vlastních, než ratingové agentury.

Dává to smysl

Rozpor má ovšem své vysvětlení. Ratingové agentury sledují především schopnost státu splácet závazky, jeho relativní zadlužení a dlouhodobou ekonomickou odolnost. Voliči naproti tomu posuzují hospodaření státu také podle toho, zda vláda plní své sliby, zda veřejné peníze využívá účelně a zda jim její politika zlepšuje životní úroveň. Příznivý rating tak rozhodně není potvrzením politické obliby vlády. „Za dobrý rating si člověk nic nekoupí,“ řekne zřejmě nejeden nejen vládní volič, navíc když se mu i tak zdá schodek na příští rok až příliš vysoký.

Při interpretaci výsledků komunálních voleb je ovšem současně nutné zohlednit efekt povolebního vyvažování. Po loňském vítězství ANO ve sněmovních volbách může část veřejnosti nyní dávat přednost opozičním či nezávislým kandidátům, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci politické moci. Tento přechodný děj může neúspěch vládních stran opticky zveličovat. Volič, který nyní podpořil na radnici jiné než vládní uskupení, totiž nemusí být připraven stejně hlasovat také v příštích sněmovních volbách. Uvažme, že tyto komunální volby bezprecedentně ovládla místní nezávislá uskupení. Jisté posílení v podílu reprezentovaných obyvatel oproti posledním obecním volbám roku 2022 vykazují z celostátních stran jen STAN a KDU-ČSL. Naopak ODS, Piráti či TOP 09 si pohoršily, přestože se ani nemohou odvolat na uvedený efekt vyvažování, který by jim měl nyní spíše nahrávat.

Komunální volby samozřejmě nejsou referendem o státním rozpočtu. Rozhodují v nich místní osobnosti, konkrétní projekty, doprava, bydlení či kvalita veřejných služeb. Přesto by vláda neměla přehlížet, že vysoký schodek odmítají i mnozí její vlastní příznivci. Pro koalici je to potenciálně závažnější signál než kritika ze strany opozice. Ta je totiž očekávatelná, zatímco nespokojenost vlastního elektorátu může postupně narušovat politickou podporu potřebnou k prosazování dalších opatření.

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ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN

Andrej Babiš
profimedia.cz
ČTK
ČTK
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Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev, už v 1. kole vybrali pět senátorů, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO, byť ztratili v porovnání s volbami před čtyřmi lety až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN.

V senátních volbách se za Starosty prosadilo všech 14 jejich kandidátů, přičemž dva – Jan Sobotka a opakovaně Zbyněk Linhart – získali mandát už v úvodním kole. Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13, ze 14 adeptů ODS pak devět.

Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Podobně za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich a další z jeho dvou kolegů má šanci ho napodobit ve druhém kole. Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem už v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS). Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni.

Tomáš Portlík (ODS)

Dalibor Martínek: Portlíkovo trápení, aneb ODS nevyhrává. Starostové převzali tempo

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Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.

Dalibor Martínek

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Nezávislí kandidáti obsadili v obecních volbách 50 084 křesel v zastupitelstvech. Ze stran a hnutí získala letos stejně jako před čtyřmi lety nejvíc mandátů KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS, v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si ale například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09.

Vládní ANO zvítězilo v šesti krajských městech ze 13, a to v Karlových Varech, v Olomouci, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni spolu s nezávislými a ve Zlíně. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. V porovnání s volbami před čtyřmi lety ztratilo ANO Hradec Králové, Jihlavu a Ústí nad Labem, naopak získalo Plzeň.

Jakub Hruška, patrně nový starosta Brna

Stanislav Šulc: Béčkové volby? Ano, pro většinu země to platí

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Dobojováno jest, sečteno také. Města a obce mají nové členy zastupitelstev a brzy se začnou ustavovat radnice. A tím celý příběh letošních voleb do zastupitelstev skončí a moc jej neoživí ani druhé kolo voleb do Senátu. Zapomenout by se ale nemělo na jeden motiv, který jsme si už zvykli brát za normální, ale přitom o volbách vypovídá víc než to, kolik zastupitelů bude mít ANO nebo kde všude neuspěla SPD. Tím motivem je volební účast.

Stanislav Šulc

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V Praze vyhrálo hnutí STAN, které je ve Sněmovně v opozici. V Brně vyhrála koalice lidovců a STAN. V Českých Budějovicích bylo první Naše Česko, které založil po svém konci v ODS loni na podzim jihočeský hejtman Martin Kuba. V Liberci opět vyhráli Starostové pro Liberecký kraj.

V Hradci Králové letos zvítězilo koaliční uskupení Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků, v Jihlavě Tým pro Jihlavu složený z opozičních ODS, lidovců a TOP 09 a v Ústí nad Labem kandidátka Jedno Ústí, na níž figurují PRO! Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko.

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Stanislav Šulc: Béčkové volby? Ano, pro většinu země to platí

Jakub Hruška, patrně nový starosta Brna
profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Dobojováno jest, sečteno také. Města a obce mají nové členy zastupitelstev a brzy se začnou ustavovat radnice. A tím celý příběh letošních voleb do zastupitelstev skončí a moc jej neoživí ani druhé kolo voleb do Senátu. Zapomenout by se ale nemělo na jeden motiv, který jsme si už zvykli brát za normální, ale přitom o volbách vypovídá víc než to, kolik zastupitelů bude mít ANO nebo kde všude neuspěla SPD. Tím motivem je volební účast.

Při pohledu na výsledky voleb svítí jeden údaj, který je důležitější, než by se mohlo zdát: voleb se zúčastnilo 48 procent oprávněných voličů. Tedy méně než polovina. Je to výrazně méně než u minulých voleb do Poslanecké sněmovny. A jediné, čím se uklidňujeme, je skutečnost, že v roce 2022 přišlo ke komunálním volbám ještě trochu méně lidí.

Poučná je přitom mapa volební účasti po jednotlivých okresech, kterou nabídl Český statistický úřad. Tam se republika zajímavě rozdělila na dvě půlky – kde přišlo více než 50 procent voličů, a kde méně. Zatímco tradiční pohled na zemi praví, že politika nejméně zajímá voliče na okrajích státu a nejvíc ve velkých městech, tato mapa ukazuje, že pravda to je jen napůl.

Nízká účast skutečně byla v očekávaných koutech, jako jsou Karlovarsko, Ústecko a Karvinsko. Nicméně v hlavním městě Praze přišlo volit jen 46 procent, Brno-město dokonce přilákalo pouhých 44 procent. Naopak třeba takový okres Žďár nad Sázavou měl průměrnou účast přes 58 procent.

 

Radši si volíme velké ideologie Znamená to něco? Na konkrétní výsledky v jednotlivých částech země může mít paradoxně větší vliv aktuální počasí a touha jet na dovolenou než něco jiného. Jenomže celkové číslo a jeho srovnání s „velkými“ volbami ukazuje, že tu skutečně jedna podstatná informace je: voliče nezajímá fungování jejich bezprostředního okolí, ale láká je vybírat si z různých verzí budoucnosti, tedy velké ideologie.

A to je razantní přetočení vnímání kompetitivní demokracie, jejíž těžiště dlouhodobě leželo právě v lokální politice. Politologové i komentátoři mívají sklon vycházet z toho, že volič se chce účastnit těch voleb, v nichž věří, že může něco skutečně ovlivnit. A právě to jsou volby komunální. Jenomže data už tuto skutečnost vyvracejí.

Béčkové volby

A není se čemu divit. Zatímco u velkých voleb se politici a jejich marketingové týmy předhánějí v tom, že po těchto volbách již nastane jen ráj, případně peklo, pokud bude zvolen politický nepřítel, volby do komunálu téměř nikde nemají téma. Například volby v Praze se v posledních letech v podstatě smrkly na to, jak mají být namalované čáry na silnicích. Téma dostupného bydlení pak sice je palčivé i akcentované, ale není to téma lokálních politiků, což už naštěstí alespoň v Praze přestali předstírat.

Nemluvě o stovkách, ne-li tisících obcí, které mají problém najít pět ochotných nechat se zvolit do nejmenších možných zastupitelstev, případně kde spolu odvěce bojují dvě „party“ a střídají se každé čtyři roky, ačkoli v důsledku neudělají nic nad rámec úklidu obce. Takže je fér si přiznat, že volby do obecních zastupitelstev jsou takové béčkové volby, protože jsme se všichni dlouhodobě snažili, aby tomu tak bylo. 

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Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům

Politika

Lukáš Kovanda

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